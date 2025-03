BR24 Sport Rostock souverän: Ingolstadt lässt Federn im Aufstiegskampf Stand: 08.03.2025 17:19 Uhr

Am 27. Spieltag der 3. Liga verliert der FC Ingolstadt mit 0:2 bei Hansa Rostock. Das Team von Trainerin Sabrina Wittmann war im Angriff nicht zwingend genug und kassierte zwei Gegentreffer durch passives Verteidigen.

Von Karoline Kipper

Das tut weh: Beim Auswärtsspiel am 27. Spieltag der 3. Liga verlor der FC Ingolstadt bei Hansa Rostock mit 0:2 (0:2). Die Schanzer waren einmal mehr auswärts im Angriff nicht zwingend genug und kassierten zwei Gegentreffer durch allzu passives Verteidigen. Gut sortierte Rostocker sorgten dafür, dass das Team von Sabrina Wittmann nicht weiter zu den Aufstiegsplätzen aufschließen konnte.

Ingolstadt-Chance per Standard

Die Gastgeber machten es den Ingolstädtern schwer, ins Spiel zu kommen. Nach 19 Minuten kam der FCI durch einen Eckball zu seiner besten Chance in Hälfte eins. Benjamin Kanurić erwischte den Ball zentral im Rückraum, doch Hansa-Keeper Benjamin Uphoff wehrte den Ball gerade noch zur nächsten Ecke ab. Auch bei diesem Standard wurden die Schanzer gefährlich: Aus dem Getümmel heraus schloss der FCI-Toptorjäger Sebastian Grönning ab und verfehlte das Tor nur knapp.

Rostock trifft doppelt

Ein wirklicher Spielfluss kam durch diverse Foulunterbrechungen nicht auf und gerade, als der FCI etwas besser im Spiel war, traf Adrien Lebeau zum 1:0 für Rostock. Der 25 Jahre alte Franzose spielte sich mit Ryan Naderi durch die Mitte. Ingolstadt agierte passiv und Lebeau schloss aus 18 Metern ab.

Rostock ließ im Anschluss den Ball in den eigenen Reihen laufen. In der 42. Minute schüttelte Benno Dietze Benjamin Kanurić im Strafraum ab und legte zum freistehenden Sigurd Haugen ab, der zum 2:0 traf. Ingolstadt schien auch in dieser Situation immer einen Schritt zu spät zu sein.

FCI nutzt wenige Chancen zum Anschluss nicht

Trotz der Fehler beim Verteidigen machten die Oberbayern kein schlechtes Auswärtsspiel und erarbeiteten sich mehr Ballkontrolle nach dem Seitenwechsel. Gegen die souverän verteidigenden Hanseaten fand die Elf von Sabrina Wittmann jedoch keine Lücke.

In der 65. Minute hatten die Gäste nach einem ruhenden Ball die große Chance zum Anschluss: Nach einem Freistoß von Felix Keidel stand der eingewechselte Emre Gül völlig frei im Rückraum, seinen Abschluss hätte Grönning im Fünfmeterraum verschärfen können, doch der Top-Stürmer kontrollierte den Ball nicht.

Die Schanzer probierten viel, aber es gelang ihnen trotz Überzahl nicht, wie schon acht Mal in dieser Saison nach einem Rückstand noch zu punkten. Zwei Rostocker waren in den letzten zehn Minuten mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Der FCI verbleibt so auf dem fünften Tabellenplatz mit sechs Punkten Abstand auf den Relegationsplatz drei.

Quelle: Blickpunkt Sport 08.03.2025 - 14:00 Uhr