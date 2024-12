Rippenbruch Neuer fehlt dem FC Bayern wohl bis Jahresende Stand: 09.12.2024 21:39 Uhr

Der FC Bayern München muss im Jahresendspurt auf Manuel Neuer verzichten. Wie Trainer Kompany verriet, zog sich der 38-Jährige im Spiel gegen Bayer Leverkusen bei seinem Foul einen Rippenbruch zu.

Der Jahresendspurt des FC Bayern wird wohl ohne Manuel Neuer stattfinden. Der Kapitän hat sich einen Rippenbruch zugezogen, wie Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk bekanntgab. Neuer werde "wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr spielen", sagte Kompany und fügte an: "Es ist wichtig, dass es heilt, dann haben wir ab Januar Manu wieder dabei."

Neuer: Rippenbruch beim Foul gegen Frimpong

Wie Kompany weiter verriet, zog sich Neuer die Verletzung in der 17. Minute des DFB-Pokal-Achtelfinales gegen Bayer Leverkusen zu. Also ausgerechnet bei der Aktion, die für ihn eine rote Karte zur Folge hatte. Neuer war aus seinem Tor geeilt und hatte Leverkusens Jeremie Frimpong mit einem heftigen Bodycheck am Weiterlaufen gehindert. Es war Neuers erster Platzverweis in seiner Karriere. Die Münchner verloren schließlich das Spiel in Unterzahl und schieden aus dem DFB-Pokal aus.

"Volles Vertrauen" in Neuer-Ersatz Peretz

Vertreten wird Neuer - wie schon gegen Leverkusen und beim 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim - Daniel Peretz. In den Israeli, der seine Premiere in der Königsklasse geben wird, hat Konrad Laimer "volles Vertrauen". Der 24-Jährige habe Neuer schon im Pokal und in der Bundesliga "sehr abgeklärt und sehr ruhig" vertreten, "er hat das sehr gut gemacht", sagte der Österreicher: "Wir wollen es ihm so einfach wie möglich machen." Auch Kompany betonte: "Er hat es verdient, er soll einfach er selbst sein."

Neuer ist nur einer von zahlreichen Verletzten, auf die Kompany verzichten muss. "In diesem Moment sind es viele Spieler, die ausfallen", sagte der Belgier, "aber wir glauben, dass wir Anfang Januar wieder einen ganz großen Kader haben werden. Wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen." Neben Neuer fehlen gegen den ukrainischen Meister auf Schalke unter anderem Torjäger Harry Kane, Kingsley Coman, Alphonso Davies, Joao Palhinha und Serge Gnabry. Bis zur Winterpause stehen noch die Bundesligaspiele bei Mainz 05 und gegen RB Leipzig auf dem Programm.