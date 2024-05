Rückspiel in der Relegation Regensburg geht "voller Zuversicht" ins "Endspiel am Dienstag" Stand: 25.05.2024 13:16 Uhr

Der SSV Jahn Regensburg erlebt im Hinspiel der Relegation gegen Wehen Wiesbaden ein Auf und Ab. Am Ende retten die Oberpfälzer das Unentschieden und gehen "voller Zuversicht" ins Rückspiel beim Zweitligisten.

Von Victor List

Dass sein Treffer zum 2:2 kurz vor Schluss "unheimlich wichtig" gewesen war, wusste nicht nur Dominik Kother. Der 24-Jährige hatte den Ball aus spitzem Winkel kompromisslos unter die Latte gesetzt und seiner Mannschaft so das Unentschieden gerettet. "Das Tor nehmen wir mit, so ist es ein Unentschieden", sagte der Torschütze am BR24Sport-Mikrofon nach dem Spiel und fügte hinzu: "So ist es ein Endspiel am Dienstag."

Enochs: "Können mit Wehen mithalten"

Sein Trainer Joe Enochs sah ein "Spiel auf Augenhöhe" seiner Mannschaft gegen im ersten Durchgang passive Wiesbadener. "In der ersten Halbzeit haben wir Wehen Wiesbaden kaum zu Torchancen kommen lassen und in der zweiten Halbzeit haben wir zwei schwierige Situationen, klären den Ball nicht und bekommen zwei Gegentore", analysierte der Jahn-Coach. So knapp konnte man das Spiel zusammenfassen.

In der Langfassung hatte Noah Ganaus nach einem Abwehrfehler der Gäste die Heimmannschaft Mitte der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Die Vorarbeit lieferte Kother, der an diesem Abend an fast allen gefährlichen Offensiv-Aktionen der Oberpfälzer beteiligt war.

Im zweiten Durchgang bewies Wiesbaden, dass sie der Zweitligist sind, und wurde stärker. Innerhalb von fünf Minuten drehten die Hessen die Partie durch Tore von Robin Heußer und John Iredale, der den Ball mit dem Rücken zum Tor per Hacken-Bogenlampe sehenswert ins Netz setzte. Doch der Jahn war nur kurz geschockt und schlug durch Kother in der Schlussphase noch zurück. "Wie wir zurückgekommen sind, spricht einfach für die Mannschaft. Die glauben an sich und wir haben heute gesehen, dass wir mit Wehen mithalten können", freute sich Trainer Enochs nach Schlusspfiff.

Kother: "Mentalität ist jetzt wieder da"

Der gern zitierte "Lucky Punch" kam zum besten Zeitpunkt für den Jahn. Die Regensburger hatten eine schwache Rückrunde in der 3. Liga gespielt und damit den direkten Aufstieg noch verspielt. Auch im letzten Saisonspiel gegen Saarbrücken hatten sie enttäuscht. "Die Mentalität ist jetzt wieder da, die uns vielleicht in den letzten Spielen ein bisschen gefehlt hatte", erkannte auch Torschütze Kother, bei dem der Glaube an den Aufstieg weiterhin ungebrochen ist.

"Wir glauben von Tag eins an, dass wir das schaffen. Wir nehmen den Fight an. Wir haben das heute super gemacht." Und auch Trainer Enochs geht optimistisch ins Rückspiel am Dienstag. "Wir müssen zusehen, dass wir wieder kompakt gegen den Ball stehen. Ich bin voller Zuversicht."

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 24.05.2024 - 20:30 Uhr