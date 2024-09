BR24 Sport Rauch in Rostock - SpVgg Unterhaching fehlt der Durchblick Stand: 24.09.2024 21:41 Uhr

Auswärts bleibt die SpVgg Unterhaching in dieser Drittligasaison harmlos. Auch in der vierten Partie in der Fremde gelang der Mannschaft kein Sieg. Beim 1:4 (1:2) in Rostock fehlte nicht nur wegen des Pyroeinsatzes von Fans zu Beginn der Durchblick.

Von BR24Sport

Wegen einer Pyroeinlage der Hansa-Fans begann die Partie quasi mit zwölf Minuten Verspätung. Viel Rauch um nichts? Nicht für die Norddeutschen! Die holten sich gegen die SpVgg Unterhaching ihren ersten Saisonsieg. Für Haching traf lediglich Lenn Jastremski zum zwischenzeitlichen 1:2. Zu wenig, um hier etwas mitzunehmen.

"Wetterfühlige" Hachinger sehen kaum Land

Erst Nebel, dann ein Hansa-Sturm - die SpVgg Unterhaching muss in der 3. Liga den Blick erstmal nach hinten richten. In einer unterhaltsamen und durchaus auch zerfahrenen ersten Hälfte waren die Gastgeber die bessere Mannschaft. Vor allem Standardsituationen sorgten für Torgefahr.

Nach diesem Muster ging die Hansa-Kogge durch Felix Ruschke (28.) und Marco Schuster mit 2:0 in Front. Zwei Eckbälle führten zur Führung, und das schwache Defensivverhalten der Hachinger spielte dabei eine gewichtige Rolle. Kurz vor der Pause gab es dank Jastremskis Anschlusstreffer immerhin wieder ein bisschen Hoffnung.

Hansa will den Sieg mehr und trifft viermal

Doch nach dem Wechsel zeigte sich, dass der Zweitligaabsteiger den Bock umstoßen und endlich seinen ersten Dreier einfahren wollte. Haching fehlte dagegen der Durchblick. Und so kam es, wie es kommen musste. Sigurd Haugen sorgte in der 66. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Ein weiterer Treffer Haugens wurde wegen eines Fouls an Manuel Stiefler zurecht nicht gegeben. Für das 4:1 sorgte dann aber in der Nachspielzeit noch Nils Frölling (90.+7).

Quelle: BR24Sport im Radio 24.09.2024 - 19:55 Uhr