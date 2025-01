BR24 Sport Polizeigewalt gegen Löwen-Fan? Video kursiert im Internet Stand: 20.01.2025 18:03 Uhr

In einem Video, das aktuell im Netz kursiert, soll zu sehen sein, wie ein Polizist einen Fan des TSV 1860 München eine Treppe hinunter tritt. Laut eines Zeugenberichts hat sich der Vorfall am Bahnhof in Saarbrücken zugetragen.

Am Saarbrücker Bahnhof soll am Wochenende ein Fan des TSV 1860 München von einem Polizisten die Treppe hinunter getreten worden sein. Das berichtet die Plattform "Sechzger.de". Der Fan habe "nur leichte Verletzungen" erlitten, wie es in dem Bericht heißt.

Auf YouTube kursiert ein Video von der mutmaßlichen Aktion. Ein Augenzeuge, der in dem Bericht zu Wort kommt, berichtet von einer "äußerst unangenehmen, aggressiven Stimmung seitens der eingesetzten Polizeikräfte". Drei der Beamten hätten Probleme gehabt, "ihre Hunde unter Kontrolle zu bringen."

Zeuge: "Brutal in den Rücken getreten"

Ein "offensichtlich angetrunkener Löwen-Fan" soll "ACAB" (All cops are bastards, übersetzt: Alle Polizisten sind Bastarde) gerufen haben, woraufhin sich die Stimmung hochgeschaukelt haben soll.

Fan bleibt zunächst regungslos liegen

In dem Zeugenbericht heißt es: "Auf der Treppe wurde dann einem Löwen-Fan völlig unvermittelt von hinten durch den Hundeführer der Polizei brutal in den Rücken getreten. Der Löwen-Fan, der mit dem Rücken zu den Polizeibeamten stand, hatte aufgrund des überraschenden Tritts keine Möglichkeit, sich irgendwie zu schützen und flog völlig ungebremst und unvermittelt die restlichen 5-6 Stufen der Treppe mit voller Wucht zu Boden und blieb dort regungslos liegen."

Ein Löwen-Fan berichtete der "Abendzeitung" (externer Link), dass es "null Feindseligkeiten" gab. Am Bahnhof hätten aber bereits kläffende Polizeihunde und gepanzerte Polizisten gewartet. Hunde mit Maulkorb hätten Löwen-Fans bis zur Brusthöhe angesprungen. Der Polizist hätte den Mann dann "ohne jede Vorwarnung" getreten, schildert der Mann der Münchner Zeitung. Laut "Saarbrücker Zeitung" beschäftigt das Video mittlerweile auch die Bundespolizei. Demnach wurden Ermittlungen aufgenommen.

