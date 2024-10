BR24 Sport Pokal-Kampf nicht belohnt: Nürnberg unterliegt Hoffenheim Stand: 31.10.2024 10:21 Uhr

Mit viel Herz und Mut präsentiert sich der 1. FC Nürnberg beim Bundesligisten TSG Hoffenheim, doch am Ende reicht es nicht für die Überraschung. Zwei Ecken und eine Fehlentscheidung sorgen für die Entscheidung.

Von Hannes Nebelung

Der 1. FC Nürnberg hat nach zwei denkwürdigen Erfolgserlebnissen einen Rückschlag kassiert. Im Pokal setzte es für die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose eine bittere, weil vermeidbare 1:2 (0:1)-Niederlage bei der TSG Hoffenheim. Der Club agierte in der kompletten Partie auf Augenhöhe, verlor jedoch am Ende wegen zweier Standard-Gegentore. Mahir Emreli hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt (47.).

Guter FCN-Start - Bitterer Rückstand

Die Nürnberger gingen selbstredend nach dem 4:0-Derbyerfolg bei Greuther Fürth und dem 8:3-Spektakel gegen Jahn Regensburg in den vergangenen beiden Wochen mit einer großen Portion Selbstvertrauen ins Spiel. Pokal-Torwart Christian Mathenia spielte für Jan Reichert, zudem startete der 19-jährige Berkay Yılmaz hinten rechts für Danilo Soares. Pellegrino Matarazzo stellte bei Hoffenheim, das in dieser Saison auch in der Europa League spielt, dagegen gleich fünf Mal um.

Die Franken kamen tatsächlich gut ins Spiel, hatten durch Top-Torjäger Stefanos Tzimas und kurz darauf durch Jens Castrop die ersten guten Torabschlüsse. Umso ärgerlicher, dass die Gastgeber im nur halbgefüllten Sinsheimer Stadion mit ihrer zweiten Chance in Führung gingen. Haris Tabakovic traf nach einer Ecke und Durcheinander im Nürnberger Strafraum zur Führung. Besonders bitter: Vorausgegangen war eine Fehlentscheidung, statt Eckball hätte es Abstoß geben müssen.

FCN belohnt sich - TSG eiskalt

Der FCN blieb jedoch dran und setzte sich bis zum Seitenwechsel in der gegnerischen Hälfte fest. Tzimas (37.) und Finn Jeltsch (45.) scheiterten an Torhüter Baumann oder einem Abwehrbein. Nach der Pause belohnte sich die Klose-Elf für ihren Auftritt und glich durch Emreli aus, der auf Vorlage des Ex-Hoffenheimers Justvan satt unten links einnetzte. Kurz darauf verhinderte Nationalkeeper Baumann gegen den umtriebigen Castrop die Club-Führung. Nun taute auch Hoffenheim wieder auf und traf in Person von Tabakovic die Latte (56.).

Dann war es wieder eine Ecke, die Hoffenheim in Führung brachte. Arthur Chaves stieg am ersten Pfosten am höchsten und verlängerte die Kugel ins lange Eck. Auch wenn Nürnberg noch einmal alles nach vorne warf, mit schwindender Kraft reichte es jedoch nicht mehr für den Ausgleich.

