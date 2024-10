BR24 Sport Olympia-Medaillen: Welche Sportler bekommen Prämien-Aufschlag? Stand: 15.10.2024 11:23 Uhr

Erfolge sollen in Bayern besser honoriert werden. Sportminister Joachim Herrmann hat die von Ministerpräsident Söder angekündigte Verdoppelung der Prämien für olympische Medaillen bekräftigt. Aber welche Sportler gelten als Bayern?

Gute Nachrichten gab es für die bayerischen Sportler und Sportlerinnen bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises 2024. Ministerpräsident Markus Söder hatte bereits eine Verdopplung der Prämien für seine Olympia-Medaillengewinner angekündigt, nun unterstrich Sportminister Joachim Herrmann, dass es die neue Regelung schon in diesem Jahr geben wird.

"Markus Söder hat entschieden [...], dass künftig die gleiche Prämie noch einmal jeweils für Sportler, die Medaillenträger, die aus Bayern kommen, oben draufgelegt wird", erklärte Innen- und Sportminister Joachim Herrmann bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises. Die Zahlungen gelten auch rückwirkend für die Olympischen Spiele und Paralympics in Paris.

💬 Aber wer gilt in diesem Fall als Bayer? Diese Frage stellt unter anderem BR24-User "wolferl24". Ist der Wohnort entscheidend? Oder der Geburtsort? Oder reicht es am Ende, wenn der Sportler in Bayern trainiert oder für einen bayerischen Verein startet? Das Team von "Dein Argument" hat ergänzt:

Auf Nachfrage heißt es dazu aus dem bayerischen Innenministerium: "Die genaue Ausgestaltung der bayerischen olympischen Medaillenprämie ist Gegenstand laufender Überlegungen." Für die Herstellung eines bayerischen Bezugs seien demnach verschiedene Kriterien denkbar. "Hierzu gehören insbesondere auch die Kriterien 'in Bayern geboren', 'in Bayern lebend' oder 'für einen bayerischen Verein startend', so ein Sprecher gegenüber BR24.

Genaue Regeln gibt es auch für die Verleihung des Bayerischen Sportpreises nicht, in dessen Rahmen die Prämien für Medaillengewinner nun verkündet wurden. In den Richtlinien für die Vergabe des Bayerischen Sportpreises heißt es nur: "Als Preisträger kommen Personen, Organisationen und Institutionen in Betracht, die sich um den Sport im Freistaat Bayern oder in der Bundesrepublik Deutschland besonders verdient gemacht haben." Voraussetzung für eine Ehrung ist demnach die Empfehlung einer Jury. Dieser gehören Mitglieder aus der Welt des Sports, der Wirtschaft, der Medien und der Wissenschaft sowie der Staatskanzlei und dem Bayerischen Landessportbeirat an. 💬

Auch die olympischen Medaillengewinner von Paris profitieren

Von der Stiftung Deutsche Sporthilfe wird eine Goldmedaille derzeit mit 20.000 Euro honoriert, für Silber gibt es 15.000, für Bronze 10.000 Euro. Davon, dass es die gleiche Summe jetzt noch einmal vom Freistaat on top geben wird, profitieren unter anderem auch die bayerischen Goldmedaillengewinner von Paris 2024, Jessica von Bredow-Werndl (Dressurreiten), Taliso Engel, Josia Topf (beide Para-Schwimmen) und Oliver Zeidler (Rudern).

Alle vier erhielten am Samstag den Bayerischen Sportpreis in der Kategorie Botschafterinnen und Botschafter des bayerischen Sports. "Sie haben sich mit Disziplin und Durchhaltevermögen an die Spitze ihrer Sportarten gekämpft. Sie gehören wirklich zu den Besten der Besten", sagte Herrmann. Und betonte, sie "haben vor den Augen der Welt, Werte vorgelebt".

