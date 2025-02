BR24 Sport Nur Remis in Essen: Unterhaching seit sechs Monaten sieglos Stand: 08.02.2025 15:53 Uhr

Viel Kampf und ein Traumtor reichen der SpVgg Unterhaching bei Rot-Weiss Essen nicht zum erlösenden ersten Sieg seit sechs Monaten. Die akut abstiegsbedrohten Vorstädter bleiben nach dem Remis an der Hafenstraße auf dem letzten Tabellenplatz.

Von Hannes Nebelung

Die SpVgg Unterhaching hat ein Lebenszeichen am Tabellenende verpasst. Die Mannschaft von Heiko Herrlich musste sich nach aufopferungsvollem Kampf im Kellerduell bei Rot-Weiss Essen mit einem 1:1 (1:0) zufrieden geben und behält die rote Laterne in der 3. Fußball-Liga. Mit nun 17 Zählern sind die Oberbayern neun Punkte vom rettenden Ufer entfernt.

Herrlich setzt Heide auf die Bank - Eisele stark

Heiko Herrlich griff nach den ärgerlichen Niederlagen durch und veränderte seine Startformation auf vier Positionen. Auffälligster Wechsel: Der bislang gesetzte Youngster Konstantin Heide, der zuletzt mehrmals folgenreich patzte, wurde von Herrlich durch den erfahrenen Kai Eisele eingewechselt. Die Maßnahme zeigte Wirkung, Eisele war gleich mehrmals aufmerksam zur Stelle. Unterhaching seinerseits ging mutig ins Spiel und kam zu guten Abschlüssen.

Torsiello-Traumtor bringt Haching in Führung

Die beiden Winter-Neuzugänge Fabio Torsiello und Leander Popp kurbelten das Offensivspiel an, in der 13. Minute bediente Torsiello eben jenen Popp, der aus spitzem Winkel an Essens Schlussmann Jakob Golz scheiterte (13.). Kurz darauf war der Ball im Netz. Darmstadt-Leihgabe Torsiello schoss einen Freistoß aus 20 Metern in den rechten Torwinkel und erwischte Golz dabei im Torwarteck (18.). Der erste Sieg seit dem 1. September, dem Hinspiel gegen RWE, rückte plötzlich in greifbare Nähe.

Mit zunehmendem Spielverlauf kam RWE besser ins Spiel und erarbeitete sich ein Übergewicht. Allein die Präzision im Abschluss ließ zu wünschen übrig, kurz vor der Pause musste Eisele nochmals gegen Arslan (44.) und Eitschberger (45.+2) ran. Auch nach der Pause wurde Haching weiter in die eigene Hälfte gedrückt, hielt jedoch gegen die stimmungsvolle Kulisse an der Hafenstraße mit Disziplin und Kampfgeist dagegen.

Chancenwucher: Müsel erlöst Essen

Essen kamen um die Stundenmarke begann der Belagerungszustand am Gäste-Strafraum. Mal war ein Abwehrbein im Weg, mal hielt Eisele, mal rettete der Pfosten und mal vergaben die Essener aus kürzester Distanz das Tor. In der 78. Minute dann der überfällige Ausgleich. Torben Müsel nahm fast aus der gleichen Position wie Torsiello im ersten Durchgang Maß und versenkte den Ball ähnlich sehenswert im rechten Knick.

