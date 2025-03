Champions League "Noch alles drin": FCB-Frauen geben sich noch nicht geschlagen Stand: 25.03.2025 19:28 Uhr

Die Fußballerinnen des FC Bayern gehen mit einem 0:2 ins Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Olympique Lyon. Trotzdem geben Alara Sehitler und ihre Teamkolleginnen noch lange nicht auf.

Von BR24Sport

Trotz des 0:2 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Olympique Lyon glauben die Fußballerinnen des FC Bayern an ein Weiterkommen in der Champions League. Der deutsche Meister benötigt dafür am Mittwoch (ab 18.45 Uhr) im zweiten Duell mit dem Rekordsieger der Königsklasse eine Glanzleistung.

"Wenn wir ein frühes Tor schießen, ist noch alles drin", sagte Nationalspielerin Alara Sehitler und unterstrich: "Ich glaube, wir haben alle Bock und glauben daran, dass wir es noch drehen können." Hoffnung macht den Münchnerinnen, dass sie am Wochenende im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Hoffenheim einen Zwei-Tore-Rückstand drehen konnten. Einen ähnlichen Verlauf braucht es auch im Rückspiel gegen Lyon.

FC Bayern will erstes CL-Halbfinale seit vier Jahren

In der vorigen Woche hatte das Bayern-Team von Coach Alexander Straus daheim auch deshalb verloren, weil die Französinnen im Angriff kaltschnäuziger waren. Eine noch höhere Niederlage verhinderte Torhüterin Maria-Luisa Grohs, die bei ihrem Comeback nach einer Krebserkrankung einen Foulelfmeter parierte und auch sonst die beste Spielerin auf dem Platz war.

Die Münchnerinnen wollen erstmals seit 2021 wieder in die Vorschlussrunde des wichtigsten europäischen Wettbewerbs einziehen. Neben den Bayern ist auch Dauerrivale VfL Wolfsburg im Einsatz: Die Niedersächsinnen müssen auswärts gegen Titelverteidiger FC Barcelona am Donnerstag (18.45 Uhr) ein 1:4 aus dem Hinspiel aufholen und stehen so vor einer noch größeren Aufgabe.

Quelle: BR24Sport im Radio 25.03.2025 - 18:45 Uhr