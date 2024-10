"Pizza & Pommes"-Podcast Neureuther zum Hirscher-Comeback: "Absolut konkurrenzfähig" Stand: 16.10.2024 08:58 Uhr

Nach fünf Jahren Pause startet der Österreicher Marcel Hirscher wieder bei einem Weltcup. Felix Neureuther erzählt in der neusten Folge "Pizza & Pommes" Details über das Comeback seines Freundes.

Von BR24Sport

"Pizza & Pommes"-Hosts Felix Neureuther und Philipp Nagel freuen sich auf die kommende Wintersportsaison, auch weil nach fünfjähriger Pause mit Marcel Hirscher einer der erfolgreichsten Fahrer der Geschichte auf die Piste zurückkehrt: "Der Skisport braucht die alten Heroes!" findet Neureuther.

Hirscher ist "Meister der Untertreibung"

Der 35-Jährige hatte zwar in der Vorbereitung Probleme, aber Neureuther bleibt optimistisch: "Körperlich ist er nach wie vor eine Vollgranate." Da könnten nur wenige mithalten, und "das Skifahren hat er definitiv auch nicht verlernt." Als Freund und ehemaliger Konkurrent weiß Felix Neureuther auch, dass Hirscher zum Understatement neigt: "Wie viele Rennen hat der Kerle gesagt, dass er nicht gut drauf ist und dann hat er es gewonnen." Hirscher würde so etwas den Druck herausnehmen: "Ich habe das während der aktiven Karriere auch immer gesehen bei ihm. Er war der Meister der Untertreibung."

Dem 35-Jährigen sei alles zuzutrauen

Die größte Herausforderung des Comebacks sieht Neureuther darin, das Material perfekt an den Profi anzupassen. In fünf Jahren hat sich die Technik enorm weiterentwickelt: "Hirscher fährt jetzt mit seinen eigenen Skiern. Sie mussten auch einen eigenen Schuh produzieren. Das ist so viel Testerei." Hirscher brauche Zeit, damit alles ineinander greifen kann. Die Prognose von Felix Neureuther ist: "Dann werden wir ab Mitte Januar zur Ski-Weltmeisterschaft hin Marcel erleben, der wieder absolut konkurrenzfähig ist." Allerdings müsse man dem siebenfachen Weltmeister alles zutrauen: "Deswegen ist es ja auch so schön, dass er zurückkommt. Keiner weiß, was los ist und jeder ist gespannt drauf."

Hirscher ist jetzt Niederländer

Das eine sei das Material, das andere sei es, den Wettkampfmodus wiederzuentdecken, sagt Neureuther: "Wenn du oben da im Starthaus stehst, wie kommst du wieder in diesen mentalen Zustand rein, dass du die Welt zerreißen willst?" Das hätte den Österreicher immer ausgemacht, der allerdings jetzt für die Niederlande startet, das Heimatland seiner Mutter.

Neureuther sieht das ganz locker: "Ich finde es ehrlich gesagt ganz witzig, weil man hoffentlich in Holland ein paar Skifahrer-Fans dazu gewinnt." So ganz kann sich das der Garmisch-Partenkirchener allerdings noch nicht vorstellen: "Stell dir vor, er gewinnt und dann wird nicht die österreichische Nationalhymne gespielt. Weißt du, wie oft ich die wegen ihm hören musste?"

"Das hätte ich schon wieder gerne." - Neureuther Comeback?

So ein Comeback, wie das von Marcel Hirscher, das reizt auch Felix Neureuther: "Zumindest vermisse ich dieses Gefühl, wenn du oben am Start stehst und da unten brennt die Hütte. Das hätte ich natürlich schon wieder gerne. Aber ich bin nicht mehr in der Lage zu." Ein weiteres Duell zwischen Neureuther und Hirscher wird man im Weltcup also nicht erleben.

Podcast "Pizza & Pommes" in der ARD Audiothek

Die ganze Folge des BR24Sport-Podcast "Pizza & Pommes" mit Oliver Zeidler und den Podcast-Hosts Felix Neureuther und Philipp Nagel gibt es in der ARD-Audiothek, oder überall, wo es Podcasts gibt.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport 16.10.2024 - 11:55 Uhr