BR24 Sport Neureuther: Olympia in Deutschland? "Bin mit der Fackel da" Stand: 04.10.2024 10:04 Uhr

Felix Neureuther spricht sich in der neuen Folge "Pizza & Pommes" für eine deutsche Bewerbung aus, schwärmt von Simone Biles und kritisiert Thomas Bach wegen der gescheiterten Olympia-Bewerbung scharf.

Von BR24Sport

Felix Neureuther schwärmt von seinem (beruflichen) Ausflug zu Olympia in Paris: "In Paris werden sie noch viele Generationen davon profitieren. Und das ist dann für mich ehrlich gesagt Olympia, so wie es sein soll", resümiert der Neureuther, der Host vom BR24Sport-Podcast "Pizza & Pommes" . Besonders zeigte sich besonders beeindruckt, von der US-amerikanischen Turnerin Simone Biles: "Ein sehr großes Highlight war Simone Biles Turnen zu sehen, weil für mich ist sie wahrscheinlich die größte Sportlerin, die es jemals gegeben hat."

Zeit für eine Olympia-Bewerbung aus Deutschland?

Neureuther ist überzeugt, dass Deutschland bereit ist für eine eigene Olympia-Bewerbung: "Ich glaube, dass es realistisch ist. Wenn die Richtigen dabei sind, die nicht möglichst viel Geld für sich selbst generieren wollen, sondern die es einfach aus Überzeugung umsetzen."

Die Bundesregierung hat offiziell Bereichtschaft für eine deutsche Bewerbung für die Sommerspiele 2040 signalisiert. Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser unterzeichnete eine Erklärung für eine deutsche Bewerbung für die Spiele, die in 16 Jahren ausgetragen werden. Felix Neureuther erzählt von seinem Treffen mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder: "Papa und ich haben uns mit ihm getroffen und wir haben auch über das Thema gesprochen. Er (Markus Söder, Anm. d. Red) hat die Spiele verfolgt in Paris, er war extrem begeistert und ist gewillt, die Spiele wieder nach Deutschland zu holen."

Neureuther: "Wir brauchen große Ereignisse."

Auch wenn für olympische Spiele Milliarden benötigt werden, insgesamt soll Olympia in Paris 7,7 Milliarden Euro gekostet haben, der ehemaliger Skirennläufer glaubt das Olympische Spiele im eigenen Land sinnvoll sein können: "Wir brauchen große Ereignisse, dass wir mehr einen Leistungsgedanken in unserer Gesellschaft hereinbekommen und damit unsere Kinder Vorbilder haben." Neureuther glaubt an die Worte eines Freiheitskämpfers: "Nelson Mandela hat gesagt, Sport has the power to change the world."

Was 2018 in Garmisch schiefgelaufen ist

Neureuther hofft, dass man aus den Fehlern von der gescheiterten Bewerbung für die Winterspiele 2018 gelernt hat: "Die sind hier nach Garmisch hergekommen und haben gesagt: "Da hinten bauen wir das Olympische Dorf." Die 100 Eigentümer, denen die Wiesen da gehört haben, haben gesagt: "Sorry, aber das sind unsere Wiesen." Man müsse die Menschen besser mitnehmen, und der Sportexperte kritisiert auch Thomas Bach: "Der hatte als damaliger DOSB-Präsident, glaube ich, schon ein Ziel, und zwar IOC-Präsident zu werden. Wenn wir die Spiele 2018 bekommen hätten, glaube ich, wäre er vielleicht gar nicht IOC-Präsident geworden."

Felix Neureuther und Philipp Nagel diskutieren auch über die Kraft der Emotionen: "Denk mal an die Euro im Sommer", sagt Neureuther, "Wir reden heute noch davon, mit diesem Dreckselfmeter, der uns nicht gegeben wurde." Trotz dessen findet der BR-Experte: "Egal, ob du Teilnehmer bist bei Olympischen Spielen bist oder nicht, aber Leistung lohnt sich immer.“

Podcast "Pizza & Pommes" in der ARD Audiothek

Die ganze Folge des BR24Sport-Podcast "Pizza & Pommes" mit Oliver Zeidler und den Podcast-Hosts Felix Neureuther und Philipp Nagel gibt es in der ARD-Audiothek, oder überall, wo es Podcasts gibt.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport 01.10.2024 - 18:55 Uhr