BR24 Sport NBA-Klub Orlando Magic "pickt" sich Tristan da Silva

Stand: 27.06.2024 09:09 Uhr

Der gebürtige Münchner Tristan da Silva ist der nächste Deutsche in der NBA: Das 23 Jahre alte Basketball-Talent wurde in der Nacht auf Donnerstag im Draft der nordamerikanischen Profiliga in Brooklyn an 18. Stelle von den Orlando Magic gewählt.

Tristan da Silva wird in der kommenden Saison an der Seite der Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner in der NBA spielen. Deren Klub Orlando Magic wählte den Münchner an 18. Stelle des NBA-Drafts. Da Silvas Hoffnungen, nach vier Jahren auf dem US-College bei den Colorado Buffaloes in der ersten Runde gedraftet zu werden, wurden damit erhört.

In Colorado hatte der Forward, der seine ersten Schritte im Basketball in Deutschland bei IBAM München und anschließend für MTSV Schwabing machte, vor allem durch seine starke Quote von der Dreierlinie überzeugt.

Da Silva huldigt Brasilien und Bayern

Bei dem alljährlichen Auswahlverfahren, bei dem die Profiteams aus den besten Nachwuchsspielern der US-Colleges und dem internationalen Basketball rekrutieren können, nutzte da Silva seinen Moment auf der Bühne, um seiner Herkunft zu huldigen. Er präsentierte die Innenseite seines Sakkos, auf der auf eine Seite die brasilianische Flagge und auf der anderen das blau-weiß-karierte Muster der bayerischen zu sehen war.

In Orlando trifft da Silva auf die Wagners, die in der vergangenen Spielzeit mit dem Team aus dem US-Bundesstaat Florida in ihren ersten NBA-Play-offs in der ersten Runde an den Cleveland Cavaliers gescheitert waren.

Zaccharie Risacher der "Top-Pick" der Atlanta Hawks

An Nummer eins wählten die Atlanta Hawks den Franzosen Zaccharie Risacher. Risacher ist nach Wunderkind Victor Wembanyama (20/San Antonio Spurs) der zweite französische Top-Pick nacheinander. Neben dem 19 Jahre alten Forward wurden in Alex Sarr (Washington Wizards) und Tidjane Salaün (Charlotte Hornets) gleich noch zwei weitere Franzosen in den Top sechs ausgewählt.

Bronny James, Sohn von NBA-Rekordpunktesammler LeBron James (39), wurde noch von keinem Team gepickt. Es wird aber erwartet, dass der 19-Jährige in der zweiten Runde in der Nacht auf Freitag ausgewählt wird. Vater LeBron hatte einst das Ziel formuliert, mit seinem Junior zusammen spielen zu wollen, das aber später relativiert. Rich Paul, Agent von Vater und Sohn, hatte klargestellt, dass beide unabhängig voneinander planen.

LeBron James kann in diesem Sommer aus seinem Vertrag bei den Los Angeles Lakers aussteigen. Die Lakers wählten in der ersten Runde unmittelbar vor da Silva den US-amerikanischen Guard Dalton Knecht.

27.06.2024 - 18:30 Uhr