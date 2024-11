Nagelsmann zum Ehrenamt Es braucht Menschen "die dich begeistern" Stand: 09.11.2024 19:38 Uhr

Das Ehrenamt ist das Rückgrat des Vereinssports. Der Bayerische Fußballverband ehrte zum 28. Mal all diejenigen, die sonst meist im Hintergrund agieren. Es braucht Menschen "die dich begeistern," so Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Gala.

Vom Platzwart zur Vereinspräsidentin, vom Jugendtrainer zur Kassiererin und dem gesamten Vorstand: Das Ehrenamt ist das Herzstück der knapp 4.500 Fußballvereine in Bayern - ohne die vielen freiwilligen Helfer könnten sie gar nicht erst zum Leben erwachen. Der Bayerische Fußballverband (BFV) nimmt das zum Anlass, herausragende Beispiele dieses freiwilligen Engagements für die eigenen Vereine auszuzeichnen. "Es ist ihr Tag, an dem der bayerische Fußball Danke sagt“, so BFV-Präsident Christoph Kern bei der Ehrung.

Nagelsmann ein "Kind des bayerischen Amateurfußballs"

Die vielen Preisträgerinnen und Preisträger aus allen 22 Kreisen des Freistaats wurden von Bundestrainer Julian Nagelsmann gemeinsam mit BFV-Präsident Christoph Kern, BFV-Vizepräsidentin Inge Pirner, Verbands-Ehrenamtsreferent Andreas Vogler und Joachim Buchwieser (Vizepräsident Staatliche Lotterieverwaltung Bayern) geehrt.

"Julian Nagelsmann selbst ist ein Kind des bayerischen Amateurfußballs und begann seine Karriere beim FC Issing. Trotz seines kometenhaften Aufstiegs in der Trainerwelt hat er seine Wurzeln nie vergessen", erklärt BFV-Vizepräsidentin Inge Pirner, die im BFV-Präsidium für das Ehrenamt verantwortlich ist. Nagelsmanns Fußballkarriere begann in der Jugend des FC Issing, ehe er den Schritt zu den Jugendmannschaften des FC Augsburg und des TSV 1860 München machte. Nach einer schweren Verletzung begann er schließlich eine Trainerkarriere, die ihn zum FC Bayern München und auf die Trainerbank der deutschen Fußballnationalmannschaft brachte.

Nagelsmann: Es braucht Menschen "die dich begeistern"

An seine Zeit beim FC Issing hat Nagelsmann noch prägende Erinnerungen: "Es war sicher der Nährboden, dass ich versucht habe im Fußball erfolgreich zu sein. Als Spieler natürlich, aber dann auch als Trainer", so der 37-Jährige. "Es ist immer das Fundament erst mal der Heimatverein und der Amateursport. Dass du da Leute hast, die dich begeistern für den Sport, dass du da gerne hingehst".

Nagelsmann appellierte auch daran "nicht alles nur schwarz oder weiß zu sehen", sondern auch durch unser eigenes Tun, die Gemeinschaft zu stärken: "Jeder soll willkommen sein, jeder soll sich in der Gesellschaft wohlfühlen und jeder soll begreifen, dass wir auch, wenn die Menschen in unser Land kommen, gemeinsam dafür sorgen, dass unser Land so schön wie es ist, auch so schön bleibt".

112.000 Ehrenamtliche auf und um Bayerns Fußballplätzen

Weit über 300.000 Menschen sorgen in Bayern Tag für Tag dafür, dass der organisierte Sport für rund 4,8 Millionen Sportlerinnen und Sportler erlebbar ist und bleibt. Allein für den Bayerischen Fußball-Verband sind über 800 Ehrenamtliche im Einsatz, die bayerischen Fußball-Vereine stützen ihre Existenz auf 112.000 in ihrer Freizeit engagierte Frauen und Männer.

Vorbildspreis für außergewöhnliche Verdienste im Fußball

Eine besondere Auszeichnung ist der Vorbildspreis, der mit 900 Euro dotiert ist und in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal vergeben wird. Diese Ehrung, die erstmals an einen Verein außerhalb der Landesgrenzen geht, würdigt die außergewöhnlichen Verdienste einzelner Ehrenamtlicher und unterstreicht die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements im Fußball.

