BR24 Sport Nagelsmann: "Nicht alles neu machen" - Goretzka in der Startelf

Für das Rückspiel gegen Italien im Viertelfinale der Nations League setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Großteil auf die Mailand-Sieger. Rückkehrer Leon Goretzka soll wieder beginnen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant für das entscheidende Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League gegen Italien größtenteils mit den Siegern von Mailand. "Wir werden ein bisschen was anpassen, aber natürlich nicht alles neu machen", sagte Nagelsmann vor dem Abschlusstraining für die zweite K.o.-Partie am Sonntag (20.45 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport) im ausverkauften Dortmunder Stadion. Der beim 2:1 in Mailand herausragende Siegtorschütze Leon Goretzka werde wieder beginnen. Viel mehr mochte Nagelsmann zu Personalfragen nicht verraten.

Final Four in München und Stuttgart als Ziel

Es steht nicht weniger auf dem Spiel als der Einzug ins Final-Four-Turnier des UEFA-Wettbewerbs im Juni, das ein Jahr nach der EM zu einem weiteren Heim-Spektakel in München und Stuttgart werden soll. Vor allem will Nagelsmann aber auch das gute Gefühl festigen, auf dem Weg zur WM 2026 andere große Fußball-Nationen besiegen zu können.

Nagelsmanns Spieler haben die Aufgabe begriffen. "Man sollte jetzt nicht in einen Verwaltungsmodus schalten. Es ist auch zu gefährlich, auf Verwaltung zu spielen", sagte Kleindienst. Eine reine Bewahrung des knappen Vorsprungs als Status quo könnte gegen die Italiener gefährlich werden, weiß der Gladbacher Stürmer, der mit seinem Ausgleichstor in Mailand maßgeblichen Anteil an der guten Ausgangslage hat. "Wir spielen jetzt in Deutschland, mit unseren Fans im Rücken. Das sollte man am Ende auch auf dem Platz spüren", forderte der Mittelstürmer wie der Bundestrainer eine proaktive, aggressive Einstellung.

"Die ein oder andere Veränderung" in der Startelf

Nagelsmann hat sich selbst Aufgaben gegeben für das zweite Italien-Duell innerhalb von 72 Stunden. "Ich habe ein paar Ideen im Kopf", sagte er. "Wir werden bestimmt auch die ein oder andere Veränderung in der Startelf haben. Aber auch nicht zu viele. Es wird auch taktische Anpassungen geben", so der Bundestrainer. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, der in Mailand das Spiel stabilisierte, dürfte auf dem Zettel dick vermerkt sein. Angreifer Jonathan Burkardt ist angeschlagen und droht somit auszufallen.

Der Respekt vor den Italienern ist ungebrochen. Deren Trainer Spalletti werde auch Anpassungen vornehmen, meinte Nagelsmann. Das Taktieren gehört vor einem K.o.-Spiel dazu. Zu einer Änderung ist der Italiener gezwungen. Arsenal-Profi Riccardo Calafiori fällt als Innenverteidiger mit einer Knieprellung aus - eine Schwächung des Kontrahenten.

Die zeitlich knappe Konstellation mit Hin- und Rückspiel binnen drei Tagen hat es für die DFB-Elf seit den Playoffs für die WM 2002 nicht mehr gegeben. Damals wurde die Ukraine nach einem 0:0 in Kiew daheim durch einen Tore-Doppelpack von Michael Ballack mit 4:1 besiegt. Spielort damals wie heute: Dortmund.

