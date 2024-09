3. Liga Nächstes Traumtor, nächster Sieg: perfekte Woche für die Löwen Stand: 28.09.2024 16:07 Uhr

Es ist der dritte Sieg im dritten Drittliga-Spiel der Woche für den TSV 1860 München. Nach einem Rückstand drehen die Löwen die Partie gegen Dortmund II und gewinnen dank eines erneuten Weitschuss-Traumtors mit 2:1.

Von Chiara Theis

Der schwache Saisonstart des TSV 1860 München scheint vergessen: In der englischen Woche gelingt dem Team von Trainer Argirios Giannikis mit dem 2:1-Sieg in Dortmund die maximale Ausbeute von 9 Punkten aus drei Spielen, damit haben sich die Giesinger erst einmal aus dem Tabellenkeller verabschiedet.

Löwen starten stark, Dortmund effektiver

Der TSV 1860 München startete dominant in die Partie, erspielte sich gleich zu Beginn mehrere Standards. Dortmund II wirkte durch den starken Start der Münchner Gäste verunsichert, verlor den Ball immer wieder früh im Spielaufbau. Doch nach gut 15 Minuten kamen die Jungborussen immer besser in die Partie und gefährlich vor das Tor der Giesinger, die es verpasst hatten ihre gute Anfangsphase mit einem Treffer zu belohnen.

Nach gut einer halben Stunde verbuchte der Gastgeber bereits zwei Torschüsse mehr als das Team von Trainer Giannikis und wusste diese auch sehenswert zu nutzen:

Rodney Elongo-Yombo legte mit der Hacke auf den im Rückraum lauernden Ayman Azhil ab. Der Marokkaner schickte die Kugel aus der zweiten Reihe an den rechten Innenpfosten, von dort landete er im Tor - das 1:0 für Dortmund II (34.). Mit der verdienten Führung für die Gastgeber aus dem Ruhrpott ging es in die Halbzeit.

Hälfte zwei gehört den Löwen

Die Löwen erwischten auch in Hälfte zwei einen guten Start - und diesmal wussten sie sich dafür zu belohnen: In der 55. Minute hatte der zur Pause eingewechselte Maximilian Wolfram viel Platz an der Strafraumkante und brachte einen halbhohen Schuss ins lange Eck - der Schlenzer zum 1:1-Ausgleich für den TSV 1860 München.

Das Team von Giannikis blieb am Ball und nutzte seine Chancen im zweiten Abschnitt konsequenter. Wer das Spiel der Giesinger gegen Bielefeld am vergangenen Wochenende verfolgt hat, erlebte nun ein Déjà-Vu: Statt Thore Jacobsen witterte nun Tunay Deniz seine Chance. Der Dortmunder Keeper stand etwas zu weit vor seinem Tor und Deniz schickte den Ball von hinter der Mittellinie Richtung Kasten. Mit Erfolg - es war das zweite Weitschuss-Traumtor der Löwen innerhalb einer Woche und der 2:1-Siegtreffer. Den Löwen gelingt mit dem dritten Sieg in Serie die perfekte Woche und steht nun zwischenzeitlich auf Rang acht der Tabelle.

Quelle: Blickpunkt Sport 28.09.2024 - 17:15 Uhr