BR24 Sport Musiala verletzt: Nagelsmann nominiert Ex-Fürther Leweling Stand: 04.10.2024 13:36 Uhr

Jamal Musiala verpasst verletzungsbedingt nicht nur das Spitzenspiel des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt, sondern wird auch bei der Nationalmannschaft vorerst fehlen. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte den Ex-Fürther Jamie Leweling nach.

Von BR24Sport

Bittere Nachricht für den FC Bayern und die Fußball-Nationalmannschaft: Jamal Musiala wird verletzungsbedingt ausfallen. Nicht nur das Spiel des Bundesliga-Tabellenführers aus München beim Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt am Sonntag (ab 17.30 Uhr in der Radioreportage bei BR24Sport), verpasst Musiala wegen Beschwerden am Hüftgelenk.

Auch die DFB-Auswahl muss in den beiden Nations-League-Spielen gegen Bosnien-Herzegowina am kommenden Freitag in Zenica und drei Tage darauf in München gegen die Niederlande ohne den 21 Jahre alten Offensivspieler auskommen.

Ex-Fürther Leweling für Musiala nachnominiert

Für Leistungsträger Musiala nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann Jamie Leweling vom VfB Stuttgart nach, wie der DFB mitteilte. Der 23-jährige gebürtige Nürnberger wird erstmals zum A-Team zählen. Der schnelle Leweling hat beim VfB als Außenstürmer einen guten Saisonstart hingelegt.

Leweling spielte bis 2017 in der U17 des 1. FC Nürnberg, ehe er in den Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth wechselte. Beim Kleeblatt schaffte er 2019 den Sprung zu den Profis und stieg mit den Fürthern in die erste Bundesliga auf. Nach dem direkten Abstieg aus der höchsten Spielklasse wechselte Leweling zu Union Berlin, wo er sich zunächst nicht durchsetzen konnte und deshalb an den VfB Stuttgart verliehen wurde. Dort überzeugte er, wurde fest verpflichtet und rückt nun bei der A-Nationalmannschaft für Musiala ins Aufgebot.

Musiala wird "vorerst fehlen"

Musiala war bereits am Mittwoch bei der 0:1-Niederlage der Bayern im Champions-League-Spiel bei Aston Villa von Trainer Vincent Kompany aus Gründen der Belastungssteuerung nur in der zweiten Hälfte eingesetzt worden. Bei einer Untersuchung durch die medizinische Abteilung seien nun die Hüftprobleme diagnostiziert worden, wie der Verein mitteilte.

Eine genaue Ausfallzeit nannte der Rekordmeister nicht. Musiala werde "vorerst fehlen", so der FC Bayern in einer Pressemitteilung. Nach der Länderspielpause stehen für die Münchner schwere Partien in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart und in der Champions League beim FC Barcelona auf dem Programm.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 04.10.2024 - 12:54 Uhr