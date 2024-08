Bayern-Torwart äußert sich Manuel Neuer nach DFB-Rücktritt: Ängste, Zweifel, Wunder Stand: 24.08.2024 11:08 Uhr

FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer hat sich nach seinem DFB-Rücktritt via Instagram erneut an die Fans gewandt: In einem öffentlichen Abschiedsbrief erklärt der ehemalige Nationaltorhüter sehr emotional die Gründe.

Von Bernd R. Eberwein

"Normalerweise mache ich so etwas nicht", beginnt Manuel Neuer einen auf englisch gehaltenen Abschiedsbrief, den das Internet-Portal "The Players' Tribune" veröffentlich hat. Er sei ein "sehr privater Typ". Deswegen wolle er etwas mehr schreiben als nur einen Instagram-Post.

"Diese Entscheidung war schwierig", so Neuer zu seinem Rücktritt aus der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB): "Ich war hin- und hergerissen zwischen meinem Kopf und meinem Herz."

Sein Herz habe gesagt, "du wirst so viel vermissen. Du wirst den Stolz vermissen, für Dein Land zu spielen." Aber nach Gesprächen mit seiner Familie habe er gespürt, dass der richtige Moment zum Aufhören gekommen sei.

Angst vor dem Karriereende nach Skiunfall

Emotional berichtet Neuer über die Zeit nach seinem Skiunfall mit schwerem Beinbruch und den Gedanken ans Karriereende. "Vor 18 Monaten habe ich mich gefragt, ob ich überhaupt jemals wieder Fußball spielen kann." Unmittelbar nach dem Unfall habe er gedacht, die Ärzte könnten ihm schnell helfen und er kann bald wieder auf den Fußballplatz.

Doch im Krankenhaus wurde rasch klar, dass er sich keinen normalen Bruch zugezogen hatten: "Meine Zukunft als Fußballer war zweifelhaft (...) Ich hatte Angst. Ich denke, das würde jedem so gehen."

Was folgte, war eine lange Leidenszeit, Reha und die Schritt-für-Schritt-Rückkehr in den Profifußball. Sieben Monate vor der Heim-EM 2024 war Neuer wieder da. "Als ich in den Turnierkader berufen wurde, war das einer der stolzesten Erfolge meines Lebens", schreibt Neuer: "Ein kleines Wunder."

Rücktrittsentscheidung schon vor der Heim-EM

Fünf Monate vor der Heim-EM wurde Manuel Neuer erstmals Vater. Da wuchs nach und nach die Entscheidung, nach dem Turnier zurückzutreten. "Als ich mit meinen Freunden und meiner Familie darüber sprach, wurde die Entscheidung klar", erinnert sich Neuer in dem offenen Brief: "Dies ist der richtige Zeitpunkt. Zum Glück fällt der Abschied leichter, wenn man so viele schöne Erinnerungen hat."

Wann hört Neuer beim FC Bayern auf?

Beim FC Bayern steht Manuel Neuer vorerst weiter zwischen den Pfosten. Bezüglich eines Karriereendes zog der Torwart einen bildhaften Vergleich. Auch mit 38 habe er noch "diese kindliche Leidenschaft für Fußball. Wenn ich in 20 Metern Entfernung einen Ball auf dem Rasen liegen sehe, muss ich rüber laufen und etwas damit machen."

"An dem Tag, an dem ich nicht mehr rüber renne, um den Ball zu holen, weiß ich, dass es an der Zeit sein wird, damit aufzuhören." So beschreibt Neuer seine derzeitigen Überlegungen, wann er die Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängen wird.

Wünsche fürs DFB-Team

Neuers Brief endet mit den besten Wünschen für dei deutsche Fußball-Nationalmannschaft: "Ich werde euch vermissen. Baut weiter auf dem auf, was wir begonnen haben. Verliert dieses Gefühl nicht. Vielen Dank für alles. Euer Torhüter Manu."

Quelle: Blickpunkt Sport 24.08.2024 - 17:15 Uhr