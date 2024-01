Umbenennung des Stadions wird diskutiert Live im BR Fernsehen: Beckenbauer-Gedenkfeier aus der Arena Stand: 15.01.2024 11:38 Uhr

Der FC Bayern veranstaltet eine Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Arena. Das BR Fernsehen und die ARD übertragen die Veranstaltung am 19. Januar. Es mehren sich derweil auch Stimmen zu einer Umbenennung der Arena.

Von BR24Sport

Das BR Fernsehen überträgt die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer. Wegen der Gedenkfeier für die verstorbene Fußball-Legende am 19. Januar wird zudem das Biathlon-Weltcuprennen der Damen vorgezogen.

Dadurch ist es auch der ARD möglich, sowohl von dem Wintersport-Event in Antholz als auch von der Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena zu berichten. Das Biathlon-Rennen startet nun gegen 13.30 Uhr, die Gedenkfeier ist für 15 Uhr angesetzt. Das BR Fernsehen überträgt ab 14.40 Uhr live.

Übertragung im BR Fernsehen, im Ersten und der ARD Mediathek

"Das Organisationskomitee in Antholz und die IBU haben das ursprünglich um diese Zeit geplante Biathlon-Rennen vorverlegt. So ist es uns jetzt möglich, sowohl umfassend von der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer zu berichten, als auch Biathlon zu zeigen. Dafür danken wir den Verantwortlichen beim Biathlon sehr", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. Übertragen wird die Veranstaltung im BR Fernsehen, im Ersten sowie in der ARD Mediathek. Moderatorin Esther Sedlaczek präsentiert die Übertragung.

Künftige Umbenennung der Arena? Karl-Heinz Rummenigge skeptisch

Es mehren sich derweil auch die Stimmen zu einer Umbenennung der Arena, wie etwa von Ottmar Hitzfeld angeregt. FC Bayerns Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge hat jedoch zurückhaltend darauf reagiert. "Es gibt eine Vereinbarung mit unserem langjährigen, treuen und sehr seriösen Partner Allianz, und die gilt es zu respektieren", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". "Franz Beckenbauer ist vor wenigen Tagen gestorben", fuhr Rummenigge fort: "Nun ist die Zeit der Trauer, und der FC Bayern wird am nächsten Freitag eine würdige Gedenkfeier zu Ehren von Franz ausrichten. Für alles Weitere sollte man sich Zeit nehmen." Rummenigge betonte: "Ohne Franz Beckenbauer gäbe es die Allianz Arena nicht."

Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Der FC Bayern lädt dazu ein, sich "in einem besonderen, emotionalen Rahmen vom unvergesslichen 'Kaiser' zu verabschieden", wie der Klub am Dienstag mitteilte. Aktuell leuchtet die Münchner Arena an den Abenden mit der Sonderbeleuchtung "Danke Franz".

