Bernhard Langer exklusiv Golf-Ikone erwartet "emotionalen Abschied" Stand: 03.07.2024 18:31 Uhr

Für Golf-Ikone Bernhard Langer endet beim Turnier in München-Eichenried nur ein Teil einer großen Karriere. Denn so ganz will der Anhausener nicht mit dem Golfen aufhören, wie der 66-Jährige im exklusiven BR24Sport-Interview verriet.

Von BR24Sport , Taufig Khalil

Bernhard Langer ist in Deutschland für den Golfsport das, was der im Januar verstorbene Franz Beckenbauer im Fußball ist: eine Legende. Langer sieht in Beckenbauer vor allem ein großes Vorbild für Fußballer und fügt im exklusiven BR24Sport-Interview hinzu: "Ich hoffe, dass ich eines für die Golfer bin."

Langer gibt sich bescheiden

Der 66-Jährige gibt sich sehr bescheiden, obwohl er der erfolgreichste deutsche Golfer ist: Vor allem seine beiden Masters-Siege 1985 und 1993 stechen aus der Vielzahl an Erfolgen heraus. Der Weltranglistenerste von 1986 gewann sechsmal den Ryder Cup, 2004 sogar als Captain. Auf der PGA Senioren-Tour holte er 46 Turniererfolge.

Die Vorbildfunktion im Golfsport nimmt er schon lange ein, auch wenn er selbst das gar nicht wahrhaben will - ob Amateur und Profi: Jeder kennt Langers Namen, jeder schätzt seine Bodenständigkeit, sein Leben jenseits des Glamours.

Vater-Sohn-Turnier als besonderer Moment

Angesprochen auf seine Erfolge antwortet Langer: "Es gab viele Highlights. Ich habe 125 Siege weltweit gefeiert." Ein besonderer Moment sei für Langer ein Vater-Sohn-Turnier gewesen: "Es ist zwar für die Golfwelt nicht wichtig, aber für mich als Vater war es etwas Besonderes", sagt der vierfache Vater.

Langer zeigt sich heimatverbunden

Seit Mitte der 1980er lebt Langer in Florida, ist Bayern aber treu geblieben. "Es ist schön, in der Heimat zu sein. Ich bin hier aufgewachsen und verwurzelt", sagte der Golfprofi. Nach zwölf Jahren Pause kehrt Langer nach München-Eichenried zurück, es wird dort auch sein letzter Auftritt sein.

"Es wird mein letztes Turnier auf der European Tour sein, aber das heißt nicht, dass ich nicht doch das ein oder andere Turnier in Deutschland spielen werde." Auch auf der Senior Tour will er weiter an den Start gehen. "Das habe ich noch ein paar Jahre vor", so Langer.

Langer: "Die Zeit hält nicht an"

50 Jahre war Langer Mitglied der DP World Tour, früher European Tour: "Die Zeit hält nicht an." Der Schwabe Langer laboriert noch an den Folgen eines Achillessehnenriss, musste deswegen den Start bei den Masters, der sein letzter sein sollte, um ein Jahr verschieben. Sein Abschied aus Deutschland "wird für mich emotional werden. Viele Freunde aus der Münchner Gegend werden dabei sein."

Die BMW International Open hat Langer noch nie gewonnen. "Es war wie verhext", wie Langer in BR-Interview betont. Dass er bei seinem letzten Auftritt die Siegertrophäe in die Luft stemmt, glaubt er nicht: "Der Platz ist schwerer und länger geworden. Meine Schläge dagegen kürzer. Aber ich werde mein Bestes geben."

Quelle: BR24Sport 04.07.2024 - 14:54 Uhr