BR24 Sport Kompany zu Titelträumen des FC Bayern: "Es gibt keine Ausreden" Stand: 28.03.2025 15:00 Uhr

Der FC Bayern hat derzeit mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Für Vincent Kompany ist das kein Grund, die großen Ziele der Münchner zu hinterfragen. Der Trainer sagt: "Wir können keinen Schritt zurückgehen."

Von Raphael Weiss

Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Minjae Kim, Manuel Neuer, Aleksandar Pavlovic: Die Patientenliste auf der Krankenstation des FC Bayern ist äußerst prominent besetzt und wird es noch länger bleiben. Keine guten Nachrichten für die Münchner, denn die befinden sich mitten in der heißen Phase der Saison. In elf Tagen kommt Inter Mailand zum Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale und bis dahin könnte der Tabellenführer der Bundesliga seinen Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen aufgebraucht haben.

Verletzungspech zur ungünstigsten Zeit

Am Samstag kommt mit dem FC St. Pauli (ab 15.30 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport) eine unangenehme Mannschaft, die zwar einige Probleme damit hat, ihre Chancen in Tore umzumünzen, deren aktuelle Form aber nicht unbedingt in der Tabellensituation (Platz 15) widergespiegelt wird. Anschließend wartet das bayerische Duell mit dem FC Augsburg, der in der Rückrundentabelle nur knapp hinter dem FC Bayern auf Rang zwei rangiert.

Kompany über Verletzungsnachricht: "Kein gutes Gefühl"

Schwierige Aufgaben, von den anschließenden Duellen - Inter Mailand, Borussia Dortmund, Inter Mailand - ganz zu schweigen. Doch wer im eigenen Stadion die Champions League gewinnen und die Meisterschaft zurück nach München holen möchte, darf nun mal nicht ins Jammern verfallen. Auch nicht, wenn mit Davies und Upamecano unerwartet gleich zwei wichtige Stützen bis Saisonende wegbrechen: "Am ersten Tag, wenn du diese Nachricht bekommst, hast du kein gutes Gefühl dabei. Am Tag danach ist es vorbei und ich meine: total vorbei. Dann geht es um die Spieler, die da sind", erklärte Vincent Kompany.

Kompany: In meinem Kopf gibt es keine Ausreden

Und die, so sagt es der Coach öffentlich, sind gut genug, um alles zu erreichen, was sich der FC Bayern vorgenommen hat. Und dazu gehören offiziell die Meisterschaft und das Weiterkommen in der Champions League. "In meinem Kopf gibt es keine Ausreden", sagte Kompany: "Wir kennen diese Situationen. Wir haben es am Anfang der Saison ganz lange ohne Stanisic und Ito gemacht. Du musst dich schnell fokussieren, auf das, was du beeinflussen kannst. Wir werden alles, alles dafür tun, dass wir unsere Ziele erreichen."

Als wahrscheinlichstes Szenario gilt, dass Eric Dier den Ausfall von Upamecano auffangen wird und Hiroki Ito den von Alphonso Davies. Mit Raphael Guerreiro und Josip Stanisic gibt es weitere Optionen in der Innen- und Außenverteidigung. "Die Jungs, die reinkommen, haben schon viel gespielt in dieser Saison", sagt Kompany, was allerdings nur im Falle von Dier und Guerreiro auch tatsächlich stimmt. Ito (250 Minuten Spielzeit) und Stanisic (600 Minuten) galt es schließlich, selbst lange zu ersetzen.

Kompanys Lösung: "Müssen alles gewinnen"

Im Falle des verletzten Manuel Neuer wird weiterhin Youngster Jonas Urbig das Tor hüten. Leon Goretzka und Joao Palhinha sind die Alternativen für Pavlovic und Kingsley Coman hat mit Leroy Sané, Serge Gnabry und Thomas Müller erfahrene Ersatzmänner. Es gibt also zumindest genügend Lösungen für die Probleme der Münchner. Dennoch: Schiefgehen darf nicht mehr viel. Und Schwächephasen sollte sich bestenfalls auch niemand mehr erlauben. "Wir haben es bis jetzt immer geschafft", sagt Kompany mit Blick auf die vielen Verletzungen, die die Münchner in dieser Saison begleiten. "Hoffentlich bringt es die Gruppe noch enger zusammen."

Dabei würde ein Sieg gegen St. Pauli, den FC Augsburg und anschließend gegen Inter Mailand natürlich sehr wohltuend unterstützen. Genauso wie für die hohen Ziele der Münchner. Damit diese sich am Ende auch erfüllen, hat Kompany ebenfalls die Lösung schon parat. "Wir müssen alles gewinnen, dann bringst du auch die beste Leistung. Das bringt einen guten Druck. Das muss unsere Mentalität sein. Eine Mannschaft mit Qualität wird in so einer Situation auch besser." Manchmal kann Fußball eben ganz einfach sein. Jetzt müssen es die Spieler nur noch auf dem Platz umsetzen.

Quelle: BR24Sport im Radio 28.03.2025 - 15:05 Uhr