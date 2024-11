BR24 Sport Kollegenschelte & Tuchel-Chaos: Kane in England nur Bankdrücker Stand: 15.11.2024 11:19 Uhr

Am Donnerstag musste FC-Bayer-Stürmer Harry Kane sich mit einer ungewohnten Position vertraut machen: der Ersatzbank. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft verschwand aus der Startelf. Kurz nachdem er seine Mitspieler kritisiert hatte.

Ollie Watkins spielt eine solide Saison beim Premier-League-Neunten Aston Villa: 15 Spiele, fünf Tore, drei Vorlagen. Für einen Mittelstürmer eine passable Ausbeute. Aber Watkins leistet aktuell keine Wunder-Dinge. Definitiv nichts, was den Verdacht wecken könnte, der 28-Jährige gehöre in den erlauchten Kreis der weltbesten Stürmer, gemeinsam mit Erling Haaland, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski oder etwa Harry Kane.

Der Stürmer des FC Bayern München, der mit seinen 17 Toren und neun Vorlagen in 16 Spielen auch in dieser Saison sehr schlagkräftige Argumente vorweist, warum er genau in dieser illustren Runde seit Jahren beheimatet ist, ist ein Nationalmannschaftskollege von Watkins. Eigentlich keine schwere Entscheidung für Lee Carsley - und doch entschied er sich im Duell gegen Griechenland am Donnerstag für Watkins und gegen den Star-Stürmer, der zugleich Kapitän der Three Lions ist.

"Einziges Chaos" - Tuchel-Entscheidung sorgt für Unverständnis

Das Spiel gegen Griechenland war ein wichtiges für England, schließlich galt es gegen Griechenland, die England kürzlich mit 2:0 besiegen konnten, die Möglichkeit zu wahren, ins Viertelfinale der Nations League einzuziehen. Doch Carsley bevorzugte trotzdem Watkins. "Das ist keine Entscheidung gegen Harry", erklärte der Carsley. Er wollte lediglich einem anderen Stürmer die Möglichkeit geben, Erfahrungen zu sammeln und sich somit auf die WM 2026 vorzubereiten.

Diese Gelegenheit bekamen gegen Griechenland viele Spieler, die sonst nicht für England zum Zug kommen. Denn Kanes Nationalmannschaftskollegen hatten reihenweise abgesagt. Cole Palmer, Declan Rice, Bukayo Saka, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold - sie alle sagten für die Länderspiele ab. Carsley ist nur Interimstrainer bei den Three Lions, ehe Thomas Tuchel ab dem 1. Januar übernimmt, da er erst ab Beginn der WM-Qualifikation verantwortlich sein wollte. Für zahlreiche englische Medien ist daher der Krumbacher Schuld an den zahlreichen Absagen. Ein "Witz", ein "einziges Chaos", eine "Farce" sei die aktuelle Situation rund um die Three Lions.

"England kommt vor allem": Kane kritisiert England-Kollegen

Und auch der Kapitän zeigte sich verärgert, nahm allerdings seine Teamkollegen in die Pflicht. "Es ist schade. Ich mag das nicht, wenn ich ganz ehrlich bin", erklärte Kane in einem Interview mit ITV Sport. "Es ist eine schwierige Phase in der Saison, und vielleicht wurde das ein wenig ausgenutzt", so der Kapitän weiter, der an die Zeit unter Carsley-Vorgänger Gareth Southgate zurückerinnerte. "England kommt vor allem anderen. England kommt vor dem Verein." Southgate habe das immer sehr ernst genommen und nicht vor Entscheidungen zurückgeschreckt, "wenn das bei bestimmten Spielern nicht mehr der Fall war", sagte Kane und kritisierte damit auch indirekt Carsley.

Ob der deshalb Kane mit einem Bankplatz bestrafte? Diese Theorie wollte der Interimstrainer nicht bestätigen. Aus welchem Grund die Entscheidung gefallen ist, bleibt wohl Carsleys Geheimnis - doch sie ging auf. Nach sieben Minuten sah Kane, wie Watkins eine flache Hereingabe wenige Meter vor dem Tor zum 1:0 verwertete und somit den 3:0-Sieg Englands einläutete. Nun müssen die Three Lions am Sonntag gegen Irland gewinnen, um ins Viertelfinale der Nations League einzuziehen. Ob Kane dann wieder auf der Bank sitzt, wird sich zeigen. Spätestens im neuen Jahr wird der 31-Jährige wieder regelmäßig von Beginn an spielen. Schließlich war Tuchel es einst, der alle Hebel in Bewegung setzte, um den Star-Stürmer zum FC Bayern zu bringen.

