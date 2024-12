Verletzung im BVB-Spiel Kane verpasst mit Muskelfaserriss das Duell mit Leverkusen Stand: 01.12.2024 12:30 Uhr

Bayern München muss vorerst auf Harry Kane verzichten. Der Torjäger erlitt beim 1:1 (0:1) bei Borussia Dortmund einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und verpasst das DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag gegen Bayer Leverkusen.

Von BR24Sport

Gleich nach der Landung des Privatjets in München hasteten Harry Kane und Teamarzt Jochen Hahne noch in der Nacht zur MRT-Untersuchung an der Säbener Straße. Die Sorge um den Oberschenkel des Unersetzlichen drängte den FC Bayern zur Eile.

Diagnose: Muskelfaserriss im Oberschenkel

Kane war beim 1:1 (0:1) bei Borussia Dortmund bereits in der 33. Minute ausgewechselt worden, eine MRT-Untersuchung brachte die Diagnose. Der englische Torjäger hat einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel und verpasst damit unter anderem das DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag gegen Bayer Leverkusen.

14 Saisontoren in zwölf Spielen

Kanes Ausfall schmerzt die Bayern. Mit 14 Saisontoren in bislang zwölf Spielen ist er der erfolgreichste Stürmer der gesamten Liga. Wie lange der 31-Jährige ausfällt und ob er in diesem Jahr noch zum Einsatz kommen kann, war zunächst unklar. Im letzten Spiel vor der Winterpause treffen die Münchner am 20. Dezember auf RB Leipzig. Insgesamt stehen noch fünf Partien bis zum Jahreswechsel an.

Quelle: Blickpunkt Sport 01.12.2024 - 21:45 Uhr