Vor Duell mit DFB-Frauen Jonker: Vom Van-Gaal-Assistenten zum Olympia-Albtraum des DFB? Stand: 28.02.2024 15:28 Uhr

Am Mittwochabend treffen die DFB-Frauen in der Nations League auf die Niederlande. Das Spiel um Platz drei ist gleichzeitig ein Endspiel um die Olympia-Teilnahme - und Andries Jonker möchte dem DFB den Traum von Paris vermiesen.

Von Raphael Weiss

Als Cheftrainer hat Andries Jonker den besten Punkteschnitt in der Geschichte des FC Bayern München. 2,60 Zähler pro Partie - weder Pep Guardiola (2,41 Punkte) noch Hansi Flick (2,53) können da mithalten. Die Zahl der Spiele war zugegebenermaßen klein, auch wenn Jonker mit einem guten Endspurt in der Saison 2010/11 nach der Entlassung Louis van Gaals zumindest dem FC Bayern die direkte Qualifikation für die Champions League sicherte - vor Hannover 96 und Mainz 05.

Andries Jonker: Eine Karriere im Hintergrund

Fünf Spiele dauerte Jonkers Zeit auf der ganz großen Bühne nur an. Als Assistent von van Gaal hatte er zwar nicht auf der Trainerbank des FC Bayern, sondern auch beim FC Barcelona Platz genommen - allerdings eben vor allen Dingen in der zweiten Reihe. Auch nach seinem kurzen Auftritt als erste Geige bei einem europäischen Giganten nahm er zunächst wieder mit einem Posten im Hintergrund vorlieb.

Cheftrainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern München, Co-Trainer beim VfL Wolfsburg unter Dieter Hecking, Lorenz-Günther Köstner und Felix Magath, Leiter der Fußballschule beim FC Arsenal - ehe man in Wolfsburg den ehemaligen Assistenten als Cheftrainer engagierte. Als klassischer Feuerwehrmann bewahrte er die Wölfe vor dem Abstieg, wurde als Retter gefeiert - und dann doch schon am vierten Spieltag der neuen Saison entlassen. Und Jonker musste sich erneut aus dem Rampenlicht verabschieden. Der Niederländer übernahm in der Heimat den Zweitligisten SC Telstar.

Spanien wird für die Niederlande zum Endgegner

Nun ist Jonker wieder zurück im Rampenlicht. Als Trainer der niederländischen Frauennationalmannschaft soll er das Team zu Olympia coachen. Am Mittwochabend ab 20.45 Uhr steht er dem deutschen Team gegenüber im Endspiel ums Olympia-Ticket. "Deutschland ist noch immer eine Spitzenmannschaft", sagte der 62 Jahre alte Bondscoach vor dem Duell in Heerenveen. Doch auch seine Auswahl hat sich mittlerweile auch im Frauenfußball zu einem echten Schwergewicht entwickelt. Europameisterinnen 2017, Vizeweltmeisterinnen 2019 - die Ansprüche in den Niederlanden sind groß.

So groß, dass man sich als Trainer auch nicht allzu viel Misserfolg erlauben darf. Das gilt auch für Jonker. Das Aus im WM-Viertelfinale 2023 genügte zwar nicht unbedingt den Ansprüchen des Verbandes, doch immerhin hatte man dort die späteren Weltmeisterinnen aus Spanien an den Rand einer Niederlage gebracht. Erst in der Verlängerung setzten sich die Spanierinnen durch. Am vergangenen Freitag waren es erneut die Spanierinnen, die dem Team von Jonker zum Verhängnis wurden. Im Nations-League-Halbfinale setzten sie sich diesmal deutlich mit 3:0 durch.

Olympia auf dem Spiel: Wegweisende Begegnung für beide Teams

Insgesamt präsentierten sich die Niederländerinnen nach der WM nicht in bester Form: Niederlagen gegen Belgien und England in der Nations League, jetzt das drohende Olympia-Aus im Falle einer Niederlage gegen Deutschland.

Wenn Jonker seinen Posten im Rampenlicht behalten möchte, ist ein Sieg an diesem Mittwoch wohl Pflicht. Damit ist die Ausgangslage für die beiden Mannschaften sehr ähnlich. Auch für Deutschland ist ein Sieg gegen Jonkers Niederländerinnen Pflicht, soll der Traum von Olympia nicht platzen.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport im Radio 28.02.2024 - 20:45 Uhr