BR24 Sport Jacobsens 60-Meter-Traumtor sichert TSV 1860 Sieg in Bielefeld

Jacobsens 60-Meter-Traumtor sichert TSV 1860 Sieg in Bielefeld Stand: 21.09.2024 18:41 Uhr

Der TSV 1860 München hat einen glücklichen Sieg bei Arminia Bielefeld gefeiert. Das Tor des Tages erzielte Neuzugang Thore Jacobsen per Traumtor aus knapp 60 Metern.

Von Victor List

Aufatmen beim TSV 1860 München und ihrem Trainer Argirios Giannikis. Die Löwen gewinnen auswärts bei Arminia Bielefeld mit 1:0 (0:0) und feiern einen glücklichen aber wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Mann des Nachmittags war Neuzugang Thore Jacobsen, der die Partie in der Schlussphase per Traumtor entschied. Durch den Sieg verlässt der TSV vorrübergehend die Abstiegsplätze der 3. Liga.

1860-Trainer Giannikis setzt auf Hobsch

Giannikis setzte zum ersten Mal seit dem 1. Spieltag auf Patrick Hobsch in seiner Startelf. 1860 war zunächst aber in der Defensive gefordert. Nach einer guten Viertelstunde schaltete die Arminia nach Ballverlust der Löwen schnell um, der ehemalige Regensburger André Becker scheiterte jedoch am klasse reagierenden Münchner Schlussmann René Vollath (16.). In der Folge war dann auch Sechzig im Spiel, brauchte jedoch bis zur 31. Minute zur ersten Torannäherung. Guttaus Scherenschlag ging knapp am linken Pfosten vorbei. Weitere Torszenen blieben in Durchgang eins aus auf der Bielefelder Alm.

Viel Kampf, wenig Kunst auf der Alm

Halbzweit zwei brauchte wenig Anlaufzeit. Bereits nach vier Minuten musste Vollath in höchster Not klären (49.). Danach verflachte die Partie erneut. Die über 25.000 Zuschauern in Ostwestfalen bekamen viel Kampf und wenig Kunst zu sehen. In der Schlussphase hatte der bei 1860 ausgebildete Marius Wöhrl die Chance zur Führung, doch seinen Schuss aus spitzem Winkel konnte Vollath parieren. Die Arminia zeigte sich in der Folge wild entschlossen, den Sieg doch noch einzufahren. Erst wurde Wöhrls Schuss von Schifferl geblockt, dann setzte der ebenfalls Ex-Sechzger Christopher Lannert seinen Abschluss von der Strafraumkante über die Latte (74.).

Jacobsens 60-Meter-Traumtor entscheidet Partie

Als alles nach einer Punkteteilung aussah, verlor Bielefeld den Ball am Mittelkreis. Neuzugang Thore Jacobsen fackelte nicht lange und jagte den Ball aus knapp 60 Metern über den verdutzten Bielefelder Keeper Kersken hinweg in die Maschen (88.). Ein absolutes Traumtor, das den Löwen einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg sicherte.

21.09.2024 - 15:05 Uhr