3. Liga Ingolstadt klopft oben an - dank Hattrick von Sebastian Grönning Stand: 24.11.2024 18:29 Uhr

Der FC Ingolstadt hat sich an die Aufstiegsplätze "herangeschlichen". Beim Heimsieg gegen den VfL Osnabrück sorgte Grönning mit drei Toren früh für klare Verhältnisse. In einer wilden Schlussphase trafen die Gäste dann in nur einer Minute zwei Mal.

Von BR24Sport

4:2 siegte der FC Ingolstadt am 15. Spieltag der 3. Liga gegen den lange Zeit chancenlosen Tabellenletzten VfL Osnabrück. Der dänische Mittelstürmer Sebastian Grönning sorgte mit drei Treffern (20., 33., 48.) früh für die vermeintlich sichere Führung, David Kopacz erhöhte auf 4:0. Erst in der Schlussphase kassierten nachlässige "Schanzer" in nur einer Minute zwei Gegentore, die den positiven Gesamteindruck etwas trübten.

Das Spiel wird speziell den Ingolstadt-Fans wohl noch lange in Erinnerung bleiben. In einem über weite Strecken recht einseitigen Match schenkten die "Schanzer" am Ende fast noch leichtfertig Punkte her.

Zwei Tore in einer Minute

Mit der vermeintlich sicheren 4:0-Führung im Rücken schaltete der FCI rund eine Viertelstunde vor dem Ende schon in den Schonmodus. Dann schlug erst ein Freistoß von Ba-Muaka Simakala zum Anschlusstreffer ein (74.). Direkt beim Anstoß vertändelte der FCI den Ball, ein schneller Konter des VfL sorgte direkt für den zweiten Gästetreffer durch Dave Gnaase (74.).

Rote Karte stoppt Osnabrücks Aufholjagd

Nur zwei Minuten später dezimierte sich Osnabrück aber. Timo Beermann sah nach rüdem Einsteigen gegen Fröde Rot und musste vom Platz. Eine Schlussphase irgendwo zwischen kurios und vogelwild.

Es war der erneute Knackpunkt im Spiel. Denn mit einem Spieler weniger war Osnabrück doch recht schnell anzumerken, dass eine neuerliche Energieleistung und das 3:4 oder gar 4:4 ausbleiben würden. Die zwischenzeitlich durchaus angeknockten Ingolstädter schaukelten die Partie am Ende doch wieder recht souverän über die Zeit, Grönning verpasste in der Nachspielzeit knapp seinen vierten Treffer und wurde dann unter Ovationen ausgewechselt.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 24.11.2024 - 21:45 Uhr