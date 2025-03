BR24 Sport Hinspiel-Watschn: FC Bayern lässt Leverkusen keine Chance Stand: 06.03.2025 08:24 Uhr

Nach einer ereignisreichen Partie konnte der FC Bayern München in der Hinrunde des Champions-League-Achtelfinals endlich Bayer Leverkusen knacken. Die Münchner profitierten von schlampigen Leverkusenern - und einem Harry Kane in bester Form.

Von BR24Sport

Der FC Bayern München hat am Mittwochabend endlich das Rezept gegen Xabi Alonsos Bayer Leverkusen gefunden: Zwei Sahnetore durch Harry Kane (9., 75.), ein Aussetzer von Bayer-Keeper Matej Kovar und eine Rote Karte für Nordi Mukiele führten am Ende zum 3:0-Sieg im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals. Der Grundstein für das Rückspiel am 11. März ist damit gelegt. Getrübt wurde der Sieg nur von Manuel Neuer, der sich verletzte. Jonas Urbig kam für ihn auf den Platz und feierte sein Champions-League-Debüt auf großer Bühne - bei einem ereignisreichen Spiel.

Es war der erste Sieg des deutschen Rekordmeisters gegen Leverkusen in sieben Partien. Dass die Bayern ihren Mini-Leverkusen-Fluch hinter sich lassen wollten, machte sich früh in der Partie bemerkbar. Die Bayern waren stärker in den Zweikämpfen, sie spielten mit hohem Tempo und trotzdem sauber.

Frühe Führung durch Olise

Und so ging es auch mit dem Führungstreffer schnell: Michael Olise kam zum Ball, nahm rechts Fahrt auf und flankte den Ball zu Harry Kane. Der Engländer köpfte den Ball akkurat ins Tor (1:0) – die Bayern-Fans waren entzückt, im Münchner Stadion wurde es laut.

Auf den frühen Führungstreffer folgte die erste Schrecksekunde: Dayot Upamecano wollte auf Neuer zurückspielen, doch Jeremie Frimpong kam dazwischen und schoss den Ball auf Neuers Schulter. Der Keeper konnte zur Ecke klären. Trotz der ersten Schlampigkeit blieben die Bayern konzentriert, sie dominierten die Zweikämpfe und erspielten sich immer wieder Torchancen. So auch Jamal Musiala in der 22. Minute: Sein Kopfball nach einer Ecke landete aber auf dem Aluminium. Und auch Kingsley Comans und Joshua Kimmichs Versuche aus der Distanz scheiterten.

Gerangel nach Foul

Beide Teams zeigten vollen Körperkontakt: In der 37. Minute führte das zu einem Tumult auf dem Spielfeld. Florian Wirtz krachte mit Amine Adli zusammen und blieb liegen, Kane foulte Granit Xhaka nahe des Leverkusener Strafraums, anschließend kam es zu einem Gerangel, für das Konrad Laimer und Nordi Mukiele beide Gelb sahen (39.). Mit der 1:0-Führung ging es in die Kabinen.

Dann eine ereignisreiche zweite Halbzeit: Erst profitierten die Münchner von einem Kapitalpatzer von Leverkusen-Keeper Matej Kovar: Kimmich flankte von halblinks vor das Tor, doch Kovar stieg zum Ball hoch, doch der Ball rutschte ihm durch die Finger. Musiala reagierte schnell und schob den Ball über die Linie – 2:0 (54.).

Foul von Mukiele besiegelte Bayern-Sieg

Den Bayern-Sieg besiegelte dann aber das Foul von Mukiele endgültig: Der bereits Gelbverwarnte stieg von hinten unnötig gegen Coman ein und traf ihn am Knöchel. Mukiele sah Rot und musste vom Platz.

Kurze Zeit später der nächste Aussetzer von Bayer: Im Zweikampf hielt Edmond Tapsoba Harry Kane mit beiden Armen kräftig fest. Der Schiedsrichter gab Strafstoß – und den verwandelte Elfmeterkönig Harry Kane gekonnt wie eh und je zum 3:0 (75.). Xabi Alonso saß da nur noch nervös auf der Bank und konnte nicht fassen, wie entzaubert seine Spieler am Mittwochabend auftraten. Auch Florian Wirtz und Jonathan Tah blieben am Mittwoch völlig harmlos und ineffektiv.

Quelle: BR24 im Radio 05.03.2025 - 21:13 Uhr