BR24 Sport Hartes Los im DFB-Pokal: FC Augsburg muss in Stuttgart antreten

Hartes Los im DFB-Pokal: FC Augsburg muss in Stuttgart antreten Stand: 15.12.2024 16:10 Uhr

Der FC Augsburg trifft als letzter bayerischer Vertreter im DFB-Pokal-Viertelfinale auf den VfB Stuttgart. Auch das Frauen-Viertelfinale wurde am Sonntag ausgelost: Die FCB-Frauen treffen in einer Spitzenpartie auf Herbstmeister Eintracht Frankfurt.

Von BR24Sport

Erstmals seit der Saison 2018/19 steht der Fußball-Bundesligist FC Augsburg wieder im Viertelfinale des DFB-Pokals. Nach dem Sieg im Achtelfinale beim Karlsruher SC erwartet die Schwaben aber nun ein ungleich schwereres Los: Der FCA trifft auf den Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart, der die vergangene Saison als Tabellenzweiter abschloss. Das Schwaben-Duell wird dann in Stuttgart stattfinden.

Damit treffen die Augsburger auch auf ihren ehemaligen Torjäger Ermedin Demirovic, der erst vor der Saison zu den Stuttgartern gewechselt ist. Die Spieltermine für das Viertelfinale sind der 4., 5., 25. und 26. Februar 2025, das Halbfinale findet am 1. und 2. April 2025 statt. Das Finale steigt am 24. Mai 2025 im Olympiastadion in Berlin.

DFB-Pokal-Viertelfinals der Frauen ebenfalls ausgelost

Auch die Viertelfinals der Frauen wurden im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Dort treffen als einzige bayerische Vertreterinnen die FC-Bayern-Frauen in einer echten Spitzenpartie auf den Herbstmeister Eintracht Frankfurt. Die Münchnerinnen sind aktuell punktgleich mit Frankfurt Tabellenzweite in der Fußball-Bundesliga der Frauen.

15.12.2024 - 21:45 Uhr