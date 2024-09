Präsident Herbert Hainer FC Bayern: "Rentenverträge" für Musiala und Kimmich? Stand: 10.09.2024 09:56 Uhr

FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer hat sich über die Personalplanung der Münchner geäußert. Oberste Priorität hat eine langfristige Bindung von Jamal Musiala. Für Joshua Kimmich sieht er gar einen "Rentenvertrag" vor.

Von Raphael Weiss

Aus der Nationalmannschaft haben sich Thomas Müller und Manuel Neuer bereits verabschiedet. Zwei absolute Leistungsträger, die über mehr als ein Jahrzehnt die DFB-Elf geprägt und getragen haben. Und auch beim FC Bayern steht ein Abschied der beiden Granden in nicht allzu weit entfernter Zukunft an. Für Herbert Hainer, Präsident des Münchner Spitzenklubs, steht fest, welche Spieler die Fußstapfen der altgedienten Profis einmal füllen sollen: Jamal Musiala und Joshua Kimmich.

Hainer: "Rentenvertrag" für Kimmich

Bei Musiala "wollen wir natürlich alles versuchen, um ihn langfristig zu binden. Nach meinem Dafürhalten könnte der gerne der zweite Thomas Müller werden bei Bayern und die nächsten 20 Jahre hier spielen", erklärte Hainer am Montagabend. Auch bei Kimmich, dem neuen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, macht sich Hainer für eine Art "Rentenvertrag" stark. "Ich würde mich freuen, wenn der Jo seine Karriere beim FC Bayern beenden würde, aber nicht nächstes Jahr, sondern in vielen, vielen Jahren danach", betonte der Präsident, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender ist.

Hainer: Musiala "wird mal der weltbeste Spieler"

Musialas Vertrag läuft noch bis 2026. Doch nicht nur der FC Bayern würde gerne den 21-Jährigen langfristig an sich binden. Wenig überraschend die Analyse des FCB-Funktionärs: "Über ihn sagten viele schon, das wird mal der weltbeste Spieler. Das ist unheimlich, was er geleistet hat und wie er sich entwickelt hat." Eine Meinung, die Hainer nicht exklusiv hat: Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool - die Liste der Vereine, die sich die Dienste des Youngsters gerne sichern würden, ist ziemlich deckungsgleich mit all den Namen, die man nennt, wenn man nach europäischen Spitzenvereinen gefragt wird. Der Gala-Auftritt im DFB-Dress gegen Ungarn dürfte diese Entwicklung noch einmal bestärken.

Musialas Vertragsverlängerung: "Große Hoffnung"

Musiala ist einer der begehrtesten und besten Spieler der Welt, dessen ist sich auch Hainer bewusst. Und doch glaubt er an eine Vertragsverlängerung mit ihm. "Er weiß sehr wohl zu schätzen, was er beim FC Bayern München macht. Und ich bin schon der großen Hoffnung und auch optimistisch, dass wir ihn noch lange bei Bayern sehen werden." Musiala selbst sagte kürzlich zu seiner Zukunft bei den Münchnern: "Ich bin sehr glücklich beim FC Bayern und voll auf unsere Ziele mit dem Klub und der Nationalelf fokussiert. Wo ich in fünf Jahren spiele, darüber mache ich mir keine großen Gedanken", um dann anzufügen: "In der Fußballwelt kann sich immer schnell etwas ändern."

Hainer: Führungsspieler Kimmich "einer, der immer vorangeht"

Deutlich verbindlicher hatte sich da zuletzt Kimmich über eine mögliche Verlängerung geäußert. Nachdem das Verhältnis zwischen dem FC Bayern und dem langjährigen Spieler ein wenig abgekühlt war, der Verein laut Berichten über einen Verkauf Kimmichs nachgedacht habe, und dieser selbst betonte: Während der Corona-Pandemie sei das: "Vertrauensgefühl, was ich davor dem Verein gegenüber hatte, natürlich kaputtgegangen."

Nun erfolgte zuletzt auch öffentlich eine Annäherung von beiden Seiten. Kimmich liebäugelte in Interviews mit einer Verlängerung des Vertrags, der schon am Saisonende ausläuft. "Generell ist es so, dass ich mich hier sehr wohlfühle. Meine Kinder sind hier geboren, wir haben hier gebaut", sagte der 29-Jährige vor der Saison. Und Max Eberl betonte die Wichtigkeit des Führungsspielers Kimmich. Nun legte auch Hainer nach. Kimmich sei "einer, der immer vorangeht, der immer seine beste Leistung abrufen will, auch wenn es nicht immer klappt, aber der alles daransetzt, das für die Mannschaft zu tun", so der FCB-Präsident. Insofern sei auch die Ernennung zum DFB-Kapitän "absolut verdient".

Kimmich und Musiala: Bald FC-Bayern-Kapitäne?

Sollte Kimmich also tatsächlich seinen Vertrag bald verlängern, er dürfte sich wohl beste Chancen ausrechnen, auch in München die Kapitänsbinde an seinem Arm zu tragen. Und sollte sich der Wunsch von Hainer erfüllen und Musiala würde in 15 Jahren noch immer in München spielen, so stünden die Chancen gut, dass auch er einmal der Spielführer des Rekordmeisters wird. Dafür muss aber Musiala erst einmal überzeugt werden, tatsächlich die Unterschrift unter einen neuen Vertrag zu setzen.

Quelle: BR24Sport im Radio 10.09.2024 - 09:55 Uhr