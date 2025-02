3. Liga Haching bringt Osnabrück überraschend zum Zittern Stand: 02.02.2025 18:31 Uhr

Die SpVgg Unterhaching zeigte in der zweiten Spielhälfte eine Aufholjagd, wurde dann aber durch eine rote Karte für Stiefler eingebremst. Den 0:3-Rückstand auf VfL Osnabrück konnten die Oberbayern am 22. Spieltag der 3. Liga auf 2:3 verkürzen.

Von BR24Sport

Das 18. Spiel in Folge steht die SpVgg Unterhaching ohne Sieg da. In der Tabelle setzen sie sich damit ganz unten fest. Doch am Sonntag kämpften die Oberbayern sich gegen den VfL OSnabrück von einem 0:3-Rückstand zu einem 2:3-Endstand. Der Kampf aber forderte am Ende seine Opfer: Manuel Stiefler sah Rot und musste vom Platz.

Für die Osnabrücker trafen erst Bryang Kayo (17.), Lars Kehl (38.) und Niklas Niehoff (66.). Timon Obermeier (69.) und Luc Ihorst (80.) legten für Haching nach.

Der erste Osnabrücker Treffer war ein Geschenk von Konstantin Heide: Sein Pass auf Dennis Waidner war schlampig. Lars Kehl kam dazwischen und zog ab - Heide konnte zwar noch parieren, ließ den Ball aber nach vorne abprallen. Die Kugel landete direkt bei Kayo und anschließend im leeren Tor (0:1).

Unnötiges Foul und Rot für Stiefler

Onsabrücks Tor Nummer zwei hatte wieder mit Kehl zu tun: Der verwandelte den Freistoß sauber zum 0:2, auch kurz vor der Halbzeitpause war Kehl wieder drauf und dran - verfehlte das Tor der Spielvereinigung aber um wenige Zentimeter. Mit dem Zwei-Tore-Rückstand ging es für die Hachinger in die heimischen Kabinen - heraus kamen spielfreudigere Oberbayern. Simon Skarlatidis verfehlte in der 57. Minute das Tor um nur wenige Zentimeter. Unterhaching schien immer stärker aufzutreten, musste erst aber das 0:3 durch Niehoff einstecken.

In Minute 69 dann wurden die Oberbayern für ihre Spielfreude belohnt: Timon Obermeier traf per Seitfallzieher mit Wucht in die Maschen und verkürzte den Rückstand auf 1:3. Luc Ihorst legte in Minute 80 nach - 2:3. Die Hoffnung lebte plötzlich wieder. Die letzten Minuten fanden dann aber mit Hachinger Unterzahl statt: Stiefler räumte seinen Gegenspieler ab, als der Ball schon längst im Aus war.

Quelle: Blickpunkt Sport 02.02.2025 - 21:45 Uhr