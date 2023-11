BR24 Sport Gute Erinnerungen an Levi: Lena Dürr greift wieder an Stand: 10.11.2023 12:48 Uhr

Lena Dürr war in der vergangenen Saison die stärkste deutsche Slalomfahrerin. An ihre Erfolge aus dem letzten Winter möchte sie nun beim Auftakt im finnischen Levi anknüpfen und ist guter Dinge.

Von Erich Wartusch, BR24Sport

Es sieht schon sehr nach Winterwunderland aus in Lappland. Der Schnee liegt dicht auf den Nadelbäumen, alles ist in Weiß gehüllt, nördlich des Polarkreises. Sehr zur Freude von Slalom-Fahrerin Lena Dürr: "Die Bedingungen hier sind wie immer super, sehr winterlich", freut sich die Athletin vom SV Germering im Interview mit BR24Sport. Dürr mag es, wenn die Weltcupsaison im richtigen Winter beginnt. "Ich freue mich, dass es auch hier mit einem Doppelslalom wieder losgeht, weil die Erinnerungen von den letzten zwei Jahren ja schon durchwegs positiv waren. Und ich hoffe, dass ich daran wieder anknüpfen kann."

Dürr mit guten Erinnerungen an Levi

Vor zwei Jahren war die inzwischen 32-Jährige beide Male bei der Siegerehrung dabei jeweils als Dritte. Letzten November verpasste sie das Podium knapp jeweils als Vierte. Beim ersten Levi-Rennen ging sie sogar als Führende in den zweiten Durchgang. Sie mag den Hang, der nur für wenige Stunden Tageslicht sieht. Beim Rennen wird er von Flutlichtstrahlern erleuchtet. "In Levi konnten wir auch zwei Tage noch am Rennhang trainieren. Auch wenn ich schon oft in Levi war, ist es immer wieder gut, sich kurz darauf noch einmal einstellen zu können, was einen am Rennwochenende erwartet", weiß Dürr.

Dürr will an erfolgreiches Saisonende anknüpfen

Und natürlich will Lena Dürr genau da weitermachen, wo sie in der Vorsaison aufgehört hat. Im Januar holte sie ihren ersten Slalom-Weltcupsieg in Spindlermühle (Tschechien). Bei der alpinen Ski-WM in Frankreich gewann sie im Februar mit Bronze im Slalom ihre erste Medaille in einem Einzelwettbewerb bei einem Großereignis. "Die ist absolut gewonnen", freute sich Dürr anschließend. "da ist nichts anderes verloren heute, sondern die Medaille war das Ziel und ich bin froh, dass ich jetzt so glücklich hier stehen kann".

Hilzinger startet in Levi nach Knöchelverletzung

Die anderen Deutschen im Slalom sind von den absoluten Top-Plätzen noch etwas entfernt. Die 19-jährige Emma Aicher ist als Allrounderin immer für eine Überraschung gut. Elena Lipp wird in Levi ihr Weltcup-Debüt geben, und Jessica Hilzinger hat nach einer Knöchelverletzung kurzfristig entschieden, an den Start zu gehen. "Ich habe den Test gemacht mit meinem Fuß hier in Levi und es ist gut gegangen. Überraschend gut eigentlich für uns alle. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass ich am Wochenende starten kann".

Die Siegerin bekommt wie jedes Jahr in Levi ein Rentier als Preis. Letzter deutsche Siegerin war 2012 Maria Höfl-Riesch.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: Blickpunkt Sport 11.11.2023 - 10:00 Uhr