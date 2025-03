BR24 Sport Grohs' Rückkehr nach Krebserkrankung: "Auf Tag hin gefiebert" Stand: 19.03.2025 11:48 Uhr

Obwohl die FC-Bayern-Frauen das Hinspiel des Champions League-Viertelfinals gegen Lyon 0:2 verloren, konnte FCB-Torhüterin Mala Grohs zufrieden sein. Bei ihrer emotionalen Rückkehr nach überstandener Krebserkrankung überzeugte sie auf ganzer Linie.

Von Karoline Kipper

Trotz der 0:2 (0:1)-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Olympique Lyon lächelte die FCB-Torhüterin Mala Grohs, als sie vom Platz ging. Nach ihrer Krebserkrankung stand die 23-Jährige das erste Mal für die Profimannschaft wieder zwischen den Pfosten, darüber sei sie "sehr froh", so Grohs.

"Ich habe auf den Tag hin gefiebert und konnte es dann doch auch genießen. Vor allem mit den Mädels zur Hymne auf dem Platz zu laufen war einfach sehr besonders und da bin ich auch sehr stolz drauf, wie ich das bisher gemacht habe."

Grohs überzeugt mit Elfmeter-Parade

Im Oktober war bei Münchens Nummer eins seltene Krebserkrankung in Mandeln und Lymphknoten entdeckt worden. 122 Tage nach der Operation war gegen Lyon davon noch eine Narbe am Hals erkennbar, die Leistung von Grohs war aber überhaupt nicht davon und der wenigen Spielpraxis beeinträchtigt. Im Gegenteil: Sie überzeugte auf ganzer Linie. "Das Spiel hat es hergegeben, dass man von Anfang an da sein musste", so die Torhüterin, "spätestens beim Elfmeter habe ich mich fast gefühlt wie immer."

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bekam Lyon einen Strafstoß zugesprochen, doch Grohs antizipierte die Ecke und parierte stark. Auch sonst verhinderte die Torhüterin mit mehreren Glanzparaden eine höhere Niederlage

Bühl: "Jetzt steht sie wieder hinter uns."

Ihre Bayern-Kolleginnen, die immer wieder während Grohs' Erkrankung auch öffentlich ihrer Nummer eins den Rücken stärkten, waren glücklich über die Rückkehr: "Was Mala für eine Geschichte hatte und wie sie die vor allem gemeistert hat, ist unglaublich", freute sich Klara Bühl, "das ganze Team stand die ganze Zeit hinter ihr und jetzt steht sie wieder hinter uns, das ist ein superschönes Zeichen und die Mannschaft hat sich einfach super gefreut, dass sie wieder zwischen den Pfosten steht."

Im Rückspiel "Vollgas geben"

Für das Rückspiel am 26. März in Lyon bleibt Bühl trotz 0:2 Rückstand optimistisch: "Wenn wir ein zwei Sachen anpassen, dann kann es auch gut werden." Auch Grohs sieht noch eine Chance für den FCB: "Nächstes Mal geben wir Vollgas und vielleicht fällt es in unsere Richtung."

Quelle: BR24Sport 19.03.2025 - 08:54 Uhr