BR24 Sport Greifen Klose und der FCN noch ins Aufstiegsrennen ein?

Der 1. FC Nürnberg zählt zu den Mannschaften der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Miroslav Klose kann neuerdings auch späte Tore. Greift der Club doch noch ins Aufstiegsrennen ein?

Von Victor List

Der 1. FC Nürnberg ist mehr als ordentlich aus der Winterpause gekommen. Das Team von Trainer Miroslav Klose hat von vier Spielen drei gewonnen und den Abstand zur Spitzengruppe weiter verringert. In der Rückrundentabelle sind die Nürnberger Vierter. Kann der Club jetzt auch noch in Sachen Aufstieg ein Wörtchen mitreden?

Aufstiegsträume nur für die Fans

Eigentlich will Trainer Klose nichts vom Aufstieg hören. Als Julian Justvan nach dem 2:1-Sieg zum Jahresauftakt gegen den Karlsruher SC davon träumte, "oben ran zu schnuppern" kündigte sein Coach scherzend an: "Ich werde ihm schon die Nase stopfen." Deutlich ernster fügte er hinzu: "Ich hole die Jungs da wieder runter, dafür bin ich da."

Träumen dürfen maximal die Fans, und der Gedanke an den Aufstieg ist angesichts von Tabellenplatz neun und sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auch eher einer für Optimisten. Zu diesen gehört der fränkische Fußballfan für gewöhnlich nicht, lässt sich durch mitreißende Auftritte seines Clubs aber auch mal schnell vom Gegenteil überzeugen.

Die Last-Minute-Könige schlagen wieder zu

So wie in dieser Rückrunde. Gegen Karlsruhe, Darmstadt und nun in Magdeburg sicherten sich die Club-Profis erst in der Nachspielzeit den Sieg. Am Wochenende hatte der FCN einen sichergeglaubten Zweitore-Vorsprung noch aus der Hand gegeben, um in letzter Sekunde durch Aufstiegsträumer Justvan doch noch den 4:3-Siegtreffer zu erzielen.

Kloses Team scheint über die Winterpause zu regelrechten Last-Minute-Königen mutiert zu sein. "Ich glaube, dass wir auch ein bisschen reifer geworden sind", freute sich Kapitän Robin Knoche nach dem Spiel in Magdeburg. "Ich erinnere mich an Spiele in der Hinrunde zurück, wo wir Spiele sogar in Überzahl noch hergegeben haben. Heute war es genau andersrum und vielleicht auch da ein Schritt in die richtige Richtung."

Späte Tore und eine gewisse Resilienz - keine allzu schlechte Qualität in einem möglichen Aufstiegsrennen.

Auswärts noch Luft nach oben

Der 4:3-Sieg in Magdeburg war der erste Erfolg in der Fremde seit dem Derbysieg in Fürth, der so etwas wie eine Wende in der Saison des 1. FC Nürnberg darstellte. Auswärts hat der Club also noch deutlich Luft nach oben. Daran ändert auch der Erfolg in Magdeburg nur bedingt etwas. "Das war auch ein Thema, dass wir auswärts nicht die Spiele gespielt haben, wie wir das zuhause machen. Von daher ist es gut, dass wir das gebrochen und einen Sieg eingefahren haben", erkannte auch Justvan.

Dass man aber auch mit einer latenten Heim- oder Auswärtsschwäche oben mitmischen kann, zeigt der Gegner vom Wochenende. Die Magdeburger sind mit sieben Punkten Tabellenletzter in der Heimtabelle und einsamer Spitzenreiter in der Auswärtsstatistik. Beim Club ist es wiederum umgekehrt. Das Max-Morlock-Stadion hat sich zu einer echten Festung entwickelt, Kloses Nürnberger sind das viertbeste Heimteam der Liga.

Kann der Club noch aufsteigen?

Die Ausgangssituation aktuell sieht den Club nicht im direkten Aufstiegsrennen. Dazu scheinen besonders der Hamburger SV und der 1. FC Köln derzeit zu stark. Enger könnte der Kampf um den Relegationsplatz werden, der aktuell vom 1. FC Kaiserslautern belegt wird. Die Nürnberger haben bisher 31 Punkte gesammelt und damit nur einen Punkt weniger als Fortuna Düsseldorf in der letzten Saison zu diesem Zeitpunkt. Die Fortuna sicherte sich am Ende Platz drei, verpasste in der Relegation gegen Bochum aber den Aufstieg ins Oberhaus.

Ein möglicher Aufstieg wäre auf jeden Fall nicht geplant. Sportvorstand Joti Chatzialexiou hatte die Saison zu einem sportlichen Konsolidierungsjahr erklärt. Man wolle sich mit dem neuen Trainer und einer runderneuerten Mannschaft stabilisieren, um in der Folgesaison den Aufstieg angehen zu können. Stand jetzt ist man damit voll im Plan, weiß auch Kapitän Knoche. "Die Entwicklung geht in die richtige Richtung und darauf wollen wir aufbauen."

