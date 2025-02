BR24 Sport Gordon Herbert: Zum Geburtstag viel Glück - und der Pokalsieg? Stand: 14.02.2025 08:42 Uhr

Am Wochenende treffen sich vier Teams in Weißenfels, um beim Top Four den deutschen Basketball-Pokalsieger auszuspielen. Mit dabei: Der FC Bayern Basketball und die Bamberg Baskets. Die Favoritenrolle haben dabei klar die Münchner inne.

Von Wolfram Porr, BR24Sport

Seinen 66. Geburtstag wird Gordon Herbert wahrscheinlich dort begehen, wo er derzeit die meiste Zeit seines Lebens verbringt: an der Seitenlinie eines Basketball-Courts. In der Stadthalle Weißenfels findet am Sonntag (16.00 Uhr/Live im Stream auf BR24Sport) das Finale um den Pokal der Basketball-Bundesliga statt, und es wäre eine riesige Überraschung, wenn Herbert mit dem FC Bayern München nicht dabei wäre.

Schließlich geht der Titelverteidiger und Bundesliga-Tabellenführer als großer Favorit ins Pokal-Wochenende, das so schwach besetzt ist wie schon lange nicht mehr. Außer den Bayern sind Gastgeber Syntainics MBC (Tabellen-10.), die Bamberg Baskets (14.) und die Skyliners Frankfurt (16.) dabei.

BBL-Pokal - die Halbfinalpaarungen

Johannes Voigtmann: Favorit sein "gibt uns keinen Vorteil"

Die Chancen stehen damit gut, dass Herbert an seinem Geburtstag seinen ersten Titel mit den Bayern holt. Doch seinem Ehrentag misst der Kanadier keine große Bedeutung bei. "Ich feiere meinen Geburtstag nicht mehr, seit ich 47 bin. Das ist mein biologisches Alter", scherzte Herbert zwei Tage vor dem Halbfinale in seiner ihm typischen Art. Während seine Spieler noch ein paar Bälle auf den Korb warfen, plauderte Herbert gelöst über seine erste Titelchance.

Center Johannes Voigtmann würde seinem Coach am Sonntag gerne ein Geburtstagsgeschenk machen: "Die Feiern würden natürlich gut zusammenpassen", so der 32-Jährige. Allerdings will er mit seinem Team einen Schritt nach dem anderen machen. "Auf dem Papier sind wir natürlich Favorit. Das gibt uns aber, so weit ich weiß, keinen wirklichen Vorteil. Wir sollten gewarnt sein: Unser Ligaspiel in Weißenfels war nicht dolle." Und weiter: "Wir werden in gar keinem Fall schon bei der Feierplanung sein, sondern schauen, dass wir die beiden Spiele gewinnen und ordentlich performen."

Nur so könne der Pokalsieg, den sich die Mannschaft zu Beginn der Spielzeit als eines seiner großen Ziele gesetzt hat, erreicht werden.

Bamberg leckt noch Wunden - Lautstarke Fans sollen helfen

Sollten die Münchner die Halbfinalhürde meistern, könnten im Finale am Sonntag die Bamberg Baskets warten. Sechsmal waren die Oberfranken schon deutscher Pokalsieger - einmal mehr als der Konkurrent aus dem Süden des Freistaats. Und Kapitän Karsten Tadda hält einen siebten Titel durchaus für möglich: "Das ist immer ein cooles Event, bei dem vier Fanlager in der Halle sein werden. Und ich weiß, dass die Bamberger Fans uns lautstark unterstützen werden."

Tadda selbst ist noch verletzt und wird in Weißenfels nicht im Kader stehen. Als Kapitän will er seine Teamkameraden aber motivieren und sie antreiben. Ob es zum Pokaltriumph reichen kann? Die Wahrscheinlichkeit wäre höher, wenn der Finalgegner nicht München, sondern Weißenfels heißen würde, glaubt der Routinier und sagt: "Die Bayern sind der haushohe Favorit. Aber der MBC hat es schon mal geschafft, die Bayern zu schlagen. Warum nicht nochmal?"

Anton Gavel: "... dann haben wir gute Chancen"

Zuerst gilt aber auch für Bamberg, die erste Hürde Frankfurt, Pokalsieger im Jahr 2000, zu nehmen. Headcoach Anton Gavel hofft, dass die jüngste unglückliche Heimniederlage in der Liga gegen Würzburg (nach Verlängerung) eine Reaktion hervorruft: "Wir müssen das nutzen, um besser auszusehen als gegen Würzburg. Wir müssen uns konzentrieren und zeigen, dass wir das wollen. Wenn wir das zeigen, haben wir gute Chancen."

Quelle: BR24Sport 15.02.2025 - 16:00 Uhr