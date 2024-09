BR24 Sport Gala-Auftritt im DFB-Dress: Musiala verzaubert gegen Ungarn alle Stand: 08.09.2024 11:32 Uhr

Auftakt geglückt: Mit 5:0 fegte das DFB-Team Ungarn vom Platz. Auffälligster Akteur: Jamal Musiala, der an vier Toren beteiligt war. Die Nichtnominierung des FC-Bayern-Spielers beim Ballon d'Or unter der Woche wirkte daher wie eine Fußball-Farce.

Von Nicole Hornischer

"Musiala-Show in Düsseldorf" titelt die Spanische Zeitung zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn. Die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" schreibt: "Musiala in Deluxe-Version". Fußball-Europa adelt den 21-Jährigen zum Match Winner.

Zurecht - denn Jamal Musiala verzauberte mit seinem mitreißenden Offensivfußball die Fans. Beim 5:0-Sieg in der Nations League gegen Ungarn war der FC-Bayern-Spieler an vier Toren beteiligt: Drei Vorlagen, eines schoss er selbst.

Nagelsmann mit verbaler Spitze gegen Ballon d'Or-Komitee

Sein Auftritt in Düsseldorf war eine nachträgliche Bewerbung für den Ballon d'Or. Diese Woche wurden die Kandidaten für den begehrten Fußball-Preis veröffentlicht. Überraschend fehlte der Name Musiala. Diese Entscheidung sorgte beim FC Bayern für Verwunderung. Sportvorstand Max Eberl zeigte sich "überrascht".

Der Bayern-Youngster machte mit seinem überragenden Spiel eine klare Ansage an die Verantwortlichen des Ballon d'Or: Er hätte auch zur Wahl stehen müssen. Bundestrainer Julian Nagelsmann konnte sich eine verbale Spitze gegen die Organisatoren des Goldenen Balls nicht verkneifen. "Wenn sie so bleiben, dann sind sie irgendwann beide für den Ballon d'Or nominiert. Und dann gibt es das Potenzial für beide, ihn mal zu gewinnen".

Duo "Wusiala" gehört die Zukunft - auch beim FC Bayern?

Mit "beiden" meinte Nagelsmann Musiala und Florian Wirtz von Meister Bayer Leverkusen, der es auf die Short Liste schaffte. Die beiden bildeten - wie schon zum Auftakt der Heim-EM beim 5:1-Sieg gegen Schottland - das kongeniale Pärchen "Wusiala": Wieder trafen beide. Wieder kombinierten die 21-Jährigen nach Herzenslust auf dem Rasen. "Mit Flo zu spielen, macht immer Spaß. Wenn wir im Rhythmus sind und Selbstbewusstsein haben, können wir den ganzen Abend rumzocken," sagte Musiala.

Klar ist: Dem Duo "Wusiala" gehört die Zukunft im deutschen Fußball. "Der Fleiß, den sie haben, ist das Entscheidende", sagte Nagelsmann über die "netten, normalen Typen". Und ginge es nach Uli Hoeneß, würde "Wusiala" auch beim Rekordmeister spielen. "Jeder weiß, dass ich ihn (Wirtz, Anm. der Red.) gerne bei Bayern München sehen würde", sagte der 72-Jährige Ende Juli.

Musiala vermeidet klares Bekenntnis zum FCB

Wirtz Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027. Sein aktueller Marktwert wird laut transfermarkt.de auf 130 Millionen Euro taxiert. Da müssten die Bayern-Bosse tief in die Tasche greifen. Aber ob Musiala noch länger in München ist, ist fraglich. In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" vermied er ein klares Bekenntnis zum FCB: "Ich denke nicht wirklich darüber nach, wo ich in fünf Jahren spielen werde. In der Welt des Fußballs können sich die Dinge immer schnell ändern."

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 07.09.2024 - 20:45 Uhr