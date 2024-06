BR24 Sport Fußball-EM 2024: Eröffnungsfeier mit Hommage an Beckenbauer Stand: 11.06.2024 11:59 Uhr

Die Eröffnungsfeier der Fußball-EM 2024 verspricht emotional zu werden. Franz Beckenbauers Witwe Heidi wird den EM-Pokal in die Münchner Arena tragen. Der im Januar verstorbene "Kaiser" wird auf auf der Leinwand zu sehen sein.

Von BR24Sport

Am Freitag wird die UEFA Euro 2024 in der Münchner Arena vor dem feierlich eröffnet - dem Ort, an dem die Gedenkveranstaltung für den am 7. Januar verstorbenen Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer stattfand.

Beckenbauer-Witwe Heidi trägt EM-Pokal ins Stadion

Und auch die Eröffnungszeremonie steht im Zeichen von Beckenbauer. Seine Witwe Heidi soll laut einem Bericht der "Bild" den EM-Pokal vor dem Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Schottland (21 Uhr/ live in der Radioreportage) ins Stadion tragen.

Begleitet wird sie von den Europameister-Kapitänen Jürgen Klinsmann (1996) und Bernard Dietz (1980). 1972 sicherte sich Deutschland zum ersten Mal den EM-Titel - angeführt vom damaligen Kapitän Franz Beckenbauer. Wenn die begehrte Trophäe ins Stadion kommt, soll auch ein Video über das Leben der Fußball-Ikone Beckenbauer zu sehen sein.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 14.06.2024 - 21:00 Uhr