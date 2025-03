Biathlon-Weltcup Franziska Preuß - Gesamtweltcup ist "einer meiner größten Träume" Stand: 03.03.2025 12:33 Uhr

Weil es in diesem Winter so gut läuft, will sich Biathlon-Star Franziska Preuß nach vier WM-Medaillen noch einen großen Traum erfüllen. "Der Gesamtweltcup ist mir sehr wichtig zu gewinnen", sagt die Oberbayerin in "Blickpunkt Sport".

Von Margot Lamparter

Franziska Preuß war in ihrer langen Karriere nicht immer auf der Sonnenseite unterwegs. Die mittlerweile 30-Jährige wurde immer wieder von gesundheitlichen Problemen ausgebremst. Dass sich das in dieser Saison ändern könnte, hatte die Oberbayerin nach einer Operation an den Nasennebenhöhlen im Oktober 2024 schon angekündigt: " Ich fühle mich körperlich richtig gut und bin deutlich belastbarer als in den letzten Jahren."

Preuß Rezept für den Erfolg: "Einfach mal durchbeißen"

Sie sollte recht behalten. Zuerst schlüpfte Preuß mit starken Leistungen in das Gelbe Trikot der Weltcupführenden. Bei der Biathlon-WM im Schweizer Lenzerheide schnappte sie sich dann den lang ersehnten ersten WM-Titel: Gold im Verfolgungsrennen. Der Weg dahin sei harte Arbeit gewesen und in manchen Wintern habe sie schon am Ganzen gezweifelt, "aber man muss sich manchmal einfach durchbeißen", beschreibt die Oberbayerin in der BR-Sendung "Blickpunkt-Sport".

Zuvor hatte die Biathletin, die in ihrer Wahlheimat Ruhpolding lebt und trainiert, Silber im Sprint gewonnen. Für die 30-Jährige ein ganz besonderer Erfolg, der emotional nachwirkte. Am Abend habe sie im Bett überlegt, "was hat man in den letzten 10 Jahren so eingesteckt und wie oft wollte man aufgeben ". Aber aufgegeben wollte Preuß trotz allem nicht, sondern versuchte es Jahr für Jahr wieder aufs Neue, "so ein Podium zu erreichen beim Höhepunkt" . Auf dem Podest stand Preuß bei der Krönung ihrer bisherigen Karriere allerdings nicht nur zwei, sondern insgesamt viermal: Zu den zwei Einzel-Medaillen gesellten sich zwei Bronzemedaillen in der Single-Mixed- und der Mixed-Staffel.

Nach Silber ist bei Preuß einiges an Last abgefallen

Allerdings sei die Hürde, es zu schaffen, von Jahr zu Jahr immer höher geworden. Preuß gibt zu, dass sie schon " fast ein bisserl dran war, den Glauben zu verlieren, dass ich es noch mal schaffen kann und dass ich mir es selbst noch mal beweisen kann". Als sie nach dem ersten Einzelrennen der WM auf dem Sprint-Podium gestanden habe, sei schon einiges an Last und an Zweifel abgefallen. "Das war wirklich sehr schön und ich weiß das mega zu schätzen".

Preuß hat sich entschieden, ihr eigenes Ding zu machen

Dass es jetzt gut läuft, macht Preuß allerdings auch an der Entscheidung, ihr eigenes Ding zu machen, fest. "Wir müssen uns immer für unsere Leistung selbst rechtfertigen. Ich wollte dann auch selber Schuld sein und das auch selbst in die Hand nehmen, wenn es läuft oder wenn es nicht läuft". Schließlich weiß sie nach all den Jahren, "wie ich auf welche Trainingsreize reagiere. Ich bin sehr feinfühlig als Mensch. Wir haben jetzt ein Trainerteam, wo man auf Augenhöhe über solche Situationen sprechen kann, die einen zu einhundert Prozent unterstützen, den eigenen Weg. Das macht einen als Sportler noch stärker, wenn man da Verantwortung übernimmt. Man hinterfragt sich selber viel mehr".

Unterstützung kommt auch von Partner Simon Schempp

Unterstützung bekommt die 30-Jährige auf ihrem Weg auch von ihrem Partner und ehemaligen Biathlon-Star Simon Schempp. " Gemeinsames Training passiert leider nicht so oft ". Aber "ich bin absolut froh, dass ich Simon habe, der stärkt mir so super den Rücken. Er kennt mich auch als Sportlerin, wie kein anderer. Und wenn ich da Fragen habe übers Training oder manche Herangehensweisen, dann kann ich mich immer auf ihn verlassen" .

Der Traum vom Gesamtweltcup ist noch offen

Nach ihrem WM-Höhenflug hat Preuß allerdings noch nicht genug, sondern im Saisonendspurt das nächste große Ziel im Visier. "Der Gesamtweltcup ist mir sehr wichtig, zu gewinnen. Das wäre einer meiner größten Träume, wenn man so etwas gewinnen darf. Das ist eine sehr hohe Auszeichnung als Sportlerin, wenn man das schafft, von November bis März gute Leistungen zu bringen ". Dafür muss aber noch viel zusammenpassen. "Man muss gesund bleiben, man muss materialtechnisch dabei sein, man muss einen klaren Kopf am Schießstand haben, die Form muss immer konstant gut sein". Daran scheitern solle es dieses Mal nicht. "Ich werde alles dafür geben und ich bin wirklich motiviert für die letzten drei Wochen und freue mich darauf," strahlt Preuß mit Blick auf die sonnigen Aussichten.

Quelle: Blickpunkt Sport

02.03.2025 - 21:45 Uhr