BR24 Sport Franz Beckenbauer: Der "Kaiser" bleibt unvergessen Stand: 03.01.2025 15:13 Uhr

Als Fußballer hat Franz Beckenbauer Generationen von Fans verzaubert. Er war und ist Vorbild für unzählige Spieler in Fußball-Deutschland. Ein Jahr nach seinem Tod wird klar, wie groß das Vermächtnis des "Kaisers" wirklich ist.

Von Hannes Nebelung

Vor einem Jahr verlor der Fußball einen seiner Größten. Am 7. Januar 2024 starb Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren. "Der Kaiser" - Weltmeister als Spieler wie als Trainer und nach Meinung vieler der beste Fußballer, der je in und für Deutschland gespielt hat - hinterließ ein riesige Trauergemeinde, die über den FC Bayern München und Fußball-Deutschland hinausging. In Trauer geeint versammelten sich rund 30.000 Menschen in der Allianz Arena, um Beckenbauer die letzte Ehre zu erweisen. Sein Vermächtnis, so viel stand an diesem bewegenden Tag fest, lebt weiter.

Beckenbauer-Platz und Statue

Eine ganz zentrale Rolle wird Franz Beckenbauer am Stadion der Münchner einnehmen. Die Adresse der Arena wird am ersten Todestag der Fußball-Legende in "Franz-Beckenbauer-Platz 5" geändert - angelehnt an seine Rückennummer 5.

Die Kurt-Landauer-Stiftung setzte sich für die Errichtung einer Beckenbauer-Statue vor dem Stadion ein. Dort steht bereits ein Bronzedenkmal des 2021 verstorbenen Bayern-Ikone und Beckenbauer-Mitspielers Gerd Müller.

Riesen-Choreo bei Champions-League-Spiel

Die Bayern-Fans bedachten ihren Franz Ende April vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid mit einer gigantischen Choreographie. Bei der Mitgliederversammlung Ende des Jahres verkündete Präsident Herbert Hainer unter großem Applaus der Anhänger, dass die Nummer 5 beim FC Bayern nicht mehr vergeben wird.

Choreographie der Bayern-Fans zu Ehren von Franz Beckenbauer am 30. April 2024

Beckenbauer wird Namensgeber für deutschen Supercup

Auch die DFL handelte: Der alljährlich stattfindende deutsche Supercup wird ab der kommenden Saison den Namen Beckenbauers tragen. Der FC Bayern veranstaltet im Frühjahr 2025 ein eigenes Turnier zu Ehren des zweimaligen Fußball-Weltmeisters. Beim "Beckenbauer-Cup" am 17. März soll im Rahmen des 125-jährigen Vereinsjubiläums im neuen SAP Garden ein Hallenturnier stattfinden, bei dem unter anderem die Traditionsteams von Real Madrid, Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart und AC Mailand teilnehmen. Die Erlöse aus der Veranstaltung kommen der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugute.

Schweinsteiger neuer Schirmherr von Beckenbauers Golfturnier

Seine Stiftung hatte der im Arbeiter-Stadtteil Giesing aufgewachsene Münchner bereits nach seinem Karriereende 1982 gegründet und mit einem Startkapital von einer Million D-Mark ausgestattet. Seine Organisation unterstützt seitdem Menschen mit Behinderung und Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind.

Um Geld für die Stiftung einzusammeln, veranstaltete Beckenbauer jeden Sommer ein Golfturnier mit vielen Prominenten aus Sport, Kultur und Gesellschaft. Auch als er schon schwer herzkrank war, wurde Beckenbauer seiner Rolle als Schirmherr in jedem Jahr gerecht. Diese Aufgabe übernimmt nun Bastian Schweinsteiger, aus dem "KaiserCup" wird fortan der "Bastian Schweinsteiger Cup".

Auch sein großer internationaler Einfluss wurde nach seinem Ableben deutlich. Bei der EM-Eröffnungsfeier in München trug Witwe Heidi den EM-Pokal ins Stadion und sorgte mit mit einer Geste in Richtung ihres verstorbenen Mannes im Himmel für einen Gänsehaut-Moment. Im Herbst wurde der Ausnahmespieler beim Ballon d'Or 2024 für sein Lebenswerk ausgezeichnet, auch diesen Preis nahm Heidi in Begleitung von Sohn Joel entgegen.

