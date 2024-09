BR24 Sport FCN-Spieler Sommer über tätlichen Angriff: "Wünsche ich keinem" Stand: 09.09.2024 12:12 Uhr

Gut eine Woche ist es her, dass FCN-Spieler Niklas-Wilson Sommer tätlich angegriffen wurde. Nun meldet sich der Influencer und U23-Fußballer zu Wort: Es habe "ganz schön gedonnert". Auslöser für die Attacke war wohl ein Post im FCB-Trikot.

Von BR24Sport

Vor einer Woche zeigte Niklas-Wilson Sommer, U23-Spieler des 1. FC Nürnberg, dramatische Aufnahmen. Sein Gesicht war gerötet, übersät mit Schwellungen - offenbar das Resultat einer körperlichen Attacke durch mehrere vermummte Männer auf den Fußballer.

Nun meldete Sommer sich erstmals seitdem zu Wort: "Ich will nicht großartig darüber reden. Ich tue nicht auf hart. Ich wünsche das keinem, egal, wie sehr er mich hasst oder wie wenig er mich mag", sagte der Influencer in einem Livestream auf der Plattform Twitch und fügte an: "Vielleicht sage ich später mal mehr dazu." Sommer, der weitere Fotos seiner Verletzungen zeigte, kommentierte diese mit den Worten: "Es hat ein bisschen gedonnert." Der Spieler verpasste wegen der Verletzungen das Spiel des FCN II gegen den TSV Aubstadt (1:1) am vergangenen Freitag.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei Mittelfranken ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung. Wer die Attacke ausgeführt hat, ist weiter unklar. Der 1. FC Nürnberg geht davon aus, dass der Angriff wegen eines Instagram-Posts von Sommer erfolgte, in dem er das Trikot des FC Bayern trug. Der Fußballer ist Influencer, hat mehr als 1 Million Follower auf Instagram. "Die Tat ist offenbar eine Reaktion darauf, dass sich der Spieler drei Tage zuvor in einem Bayern-Trikot in den sozialen Netzwerken gezeigt hat", so der 1. FCN.

Das Foto habe Sommer nach der Veröffentlichung rasch wieder gelöscht. Doch schon beim Heimspiel am Samstag gab es hierauf Reaktionen: In der Fankurve waren Spruchbanner zu sehen – "Vereinsstolz statt Hipstergepose. Niklas Wilson, du bist scheiße, wie der FCB"(sic), hieß es auf dem einen Plakat, "Wilson, verpiss Dich, Du Bayernschwein", auf einem weiteren. Schon auf die Verpflichtung Sommers, der in der Jugend des FCN ausgebildet wurde, reagierten Teile der Fanszene kritisch: "Niklas-Wilson: Mehrwert für die U23 oder für das Performance Marketing", stand auf einem Spruchband, das kurz nach der Verpflichtung Sommers bei einem Spiel der ersten Mannschaft gezeigt wurde. Sommer ist in dieser Saison unumstrittener Stammspieler in der zweiten Mannschaft des FCN.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 09.09.2024 - 11:55 Uhr