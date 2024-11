BR24 Sport FC Ingolstadt verpasst Sprung auf Relegationsplatz Stand: 29.11.2024 20:58 Uhr

Nach acht ungeschlagenen Spielen in Folge verliert der FC Ingolstadt wieder in der 3. Liga. Die Schanzer unterlagen im Topspiel bei Arminia Bielefeld und verpassten damit den Sprung auf den Relegationsplatz.

Von Victor List

Zwei Monate lang war der FC Ingolstadt unbesiegt geblieben. Im Topspiel gegen Arminia Bielefeld endete diese Serie. Die Schanzer verloren auf der "Alm" mit 0:1 (0:0) und verpassten damit den Sprung auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. In einem insgesamt chancenarmen Spiel erzielte Bielefelds Louis Oppie den Treffer des Abends.

Früher Verletzungsschock für Ingolstadt

Die Partie begann denkbar schlecht für Sabrina Wittmann und ihre Ingolstädter. Nach fünf Minuten verletzte sich Leon Guwara schwer an der Schulter und musste vom Platz getragen werden. Für ihn kam nach mehreren Minuten Unterbrechung der junge Elias Decker in die Mannschaft. Ingolstadt war zunächst geschockt, fand nicht in die Partie.

Nach zwanzig Minuten kam Marius Wörl frei zum Schuss im Ingolstädter Strafraum, doch Funk parierte den etwas zu zentral gesetzten Versuch stark. Kurz vor der Pause kam Mika Schroers frei zum Abschluss. Mit zu viel Rückenlage flog sein Versuch aber deutlich über den Schanzer Kasten (40.). Kurz vor dem Pausenpfiff traf Wörl nur das Außennetz.

Oppies Distanzkracher kostet Ingolstadt die Punkte

Nach dem Seitenwechsel kam dann auch der FCI vors Tor. Sebastian Grönning fand per Kopf aber seinen Meister in Arminia-Schlussmann Jonas Kersken (51.). Die Begegnung blieb auch in der Folge chancenarm, doch die Hausherren drückten immer weiter, hatten deutlich mehr Spielanteile. Zu Beginn der Schlussphase wurden die ostwestfälischen Mühen belohnt.

Ingolstadt ließ Louis Oppie im Rückraum zu viel Platz und der traf per Flachschuss und mit gütiger Mithilfe des linken Innenpfostens aus fast 30 Metern zur Bielefelder Führung. Ingolstadt lief in den Schlussminuten an, brachte das Bielefelder Tor aber nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Quelle: Blickpunkt Sport 30.11.2024 - 17:15 Uhr