BR24 Sport FC Bayerns Offensive knackt auch die "Eisernen"

Stand: 02.11.2024 17:26 Uhr

Der FC Bayern bleibt in der Bundesliga weiter ungeschlagen: Der Rekordmeister knackte auch das Abwehrbollwerk von Union Berlin und siegte mit 3:0. Die Münchner bleiben damit auch am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga Tabellenführer.

Von Nicole Hornischer

Nach zwei deutlichen Siegen im Pokal gegen Mainz 05 (4:0) und in der Liga beim VfL Bochum (5:0) schoss sich der FC Bayern weiter für das wichtige Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Benfica Lissabon ein. Nach dem 3:0-Erfolg gegen Union Berlin bleibt der Rekordmeister weiter Tabellenführer. Leipzig kann im Abendspiel mit einem Sieg bei Borussia Dortmund zwar punktemäßig gleich ziehen, hat aber deutlich weniger Tore: Sagenhafte 32 Tore hat der FCB in nein Spielen bislang geschossen - Leipzig nur 14.

"Endlich wieder ein Heimspiel", sagte Kompany voller Vorfreude. Fünf der letzten sechs Spiele der Münchner fanden auswärts statt - zuletzt gar drei in Serie. Gegen die Berliner kehrte Dayot Upamecano nach seiner Oberschenkelprellung für Eric Dier zurück in die Anfangsformation, auf der rechten Außenbahn musste Konrad Laimer wieder für Raphael Guerreiro Platz machen. Offensiv starteten Michael Olise und Kingsley Coman anstelle von Leroy Sané und Serge Gnabry.

FC Bayern dominiert das Spiel

Die Kompany-Elf erhöhte schnell das Tempo. In der 15. Minute verwandelte Harry Kane eiskalt eine Foulelfmeter zum 1:0. Danach nahm der Druck der Münchner weiter zu. Die beste Chance hatte Jordan in der 33. Minute für die Gäste, der jedoch an Manuel Neuer scheiterte. Etwas Hoffnung keimte im Berliner-Spiel auf, doch noch ein Tor zu erzielen. Doch Kingsley Coman erstickte diese zehn Minuten später durch einen schön herausgespielten Treffer. Union zeigte kein schlechtes Auswärtsspiel, mühte sich aber gegen die formstarken Bayern redlich.

Auch in der zweiten Hälfte nistete sich der FCB im Strafraum der Gäste ein. In der 51. Minute landete der Ball im Tor der Berliner. Nach einer VAR-Prüfung wegen Abseits wurde das Tor gegeben - Doppelpack für Kane.

Der Dribbelkünstler der letzten Spiele blieb gegen Union ohne Treffer. Kurz vor seiner Auswechslung in der 74. (für ihn kam Thomas Müller) hatte er die Chance zum 4:0, sein Schuss ging aber übers Tor. Die letzte Viertelstunde war etwas die Luft aus der Partie. Der FC Bayern verwaltete den Vorsprung - das Spiel hatte nunmehr Trainingscharakter. Kompany nutzte die bereits entschiedene Partie für den FCB-Nachwuchs und verhalf Adam Aznou zum Bundesligadebüt. Der 18-Jährige Marokkaner gilt akls großes Talent.

02.11.2024 - 15:05 Uhr