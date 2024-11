BR24 Sport FC Bayern vor St. Pauli: Kompanys Reise in die Vergangenheit Stand: 08.11.2024 12:15 Uhr

Der FC Bayern ist zu Gast beim FC St. Pauli. Für Vincent Kompany ist es eine Reise in die Vergangenheit. Der Trainer des Rekordmeisters verbrachte in Hamburg beim Rivalen Hamburger SV "eine wichtige und sehr wunderschöne Zeit".

Von Nicole Hornischer

Der FC Bayern fährt seit Jahren wieder zu einem Auswärtsspiel nach Hamburg. Für Trainer Vincent Kompany ist es eine Reise in seine Vergangenheit. Von 2006 bis 2008 spielte er für den Hamburger SV. Grundsätzlich sei seine Zeit in Hamburg "sehr wichtig und auch wunderschön" gewesen: "München ist eine tolle Stadt, genauso war es in Hamburg. Ich habe in der Zeit sehr viel gelernt, es war für mich erstmals außerhalb meiner Heimat. Es war eine sehr lehrreiche Zeit".

Kompany: "Für mich geht es nur um den FC Bayern"

Am Samstag (15.30 Uhr, live in der Radioreportage) geht es gegen den Stadtrivalen St. Pauli. "Die Rivalität der beiden Vereine ist mit bekannt", so Kompany. Aber Derbycharakter kommt bei ihm nicht auf, denn in seiner Hamburger Zeit spielte der Belgier nie gegen die Kiezkicker. "Zu meiner Zeit war St. Pauli in der 3. Liga und ist dann aufgestiegen. Die Rivalität war immer sehr groß, aber weil ich nie gegen sie gespielt habe, geht es nur um uns, um Bayern. Aber ich habe viele Freunde noch in Hamburg. Für die ist es vielleicht wichtig - für mich geht es nur um Bayern München."

Am Millerntor träumen sie vom historischen zweiten Sieg gegen den Rekordmeister - am 6. Februar 2002 krönten sich die Hamburger beim legendären 2:1 zum "Weltpokalsiegerbesieger". Doch auswärts ist der FC Bayern in der Liga eine Macht: In fünf Spielen gingen die Münchner viermal als Sieger vom Platz und erzielten dabei 22 Tore (zum Vergleich: In der Allianz Arena traf der FCB erst zehn Mal). St. Pauli hat zuhause keinen Sieg feiern können, nicht mal einen Treffer.

FC Bayern auswärts eine Macht - auch dank der Flügelspieler

Angesprochen auf das Geheimnis der vielen Auswärtstore, antwortete Kompany: "Wir machen nicht viel Unterschied zwischen einem Heim- und Auswärtsspiel. Wenn wir in der Allianz Arena spielen dürfen, ist es eine Extramotivation. Wir machen aber nicht viel Unterschied, unser Plan ändert sich nicht. Vielleicht ist das ein Grund, warum wir auswärts so viele Tore geschossen haben, weil der Gegner zu Hause etwas anders spielt. Aber das heißt für morgen nichts. Wir bereiten uns wie immer vor und hoffen, dass es wieder klappt."

Mit ein Garant für die Offensivkraft der Münchner sind die Flügelspieler. Mit Leroy Sané, Michael Olise, Serge Gnabry, Mathys Tel und Kingsley Coman hat Kompany jedes Spiel die Qual der Wahl: Vor allem Sané überzeugte beim knappen 1:0-Sieg in der Champions-League gegen Benfica Lissabon nach seiner Einwechslung, war maßgeblich am Erfolg beteiligt. "Auf den Flügel sind wird doppelt besetzt", sagte Kompany. Wer spielt ist "eine Frage der Frische. Wir können zum richtigen Zeitpunkt wechseln. Die Spieler haben Erfahrung und haben Verständnis." Wer am Samstag in der Startelf stehen wird ließ der Coach offen.

