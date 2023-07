BR24 Sport FC Bayern: Ungewissheit bei Neuer und in der Torwart-Frage Stand: 10.07.2023 12:20 Uhr

Wenn die Bayern-Stars an die Säbener Straße zurückkehren, gibt es viele Fragezeichen. In welcher Verfassung ist Manuel Neuer? Was wird aus Yann Sommer? Droht den Bayern ein Torwart-Dilemma?

Von BR24Sport

Die Rückkehr von Manuel Neuer ins Mannschaftstraining des FC Bayern verschiebt sich offenbar nach hinten. Das könnte auch Folgen für Yann Sommers Zukunft haben. Neuer hatte auf seinem Weg zurück zur Nummer 1 im Bayern-Tor wohl einen klaren Plan. Zum Start der Saisonvorbereitung wieder am Teamtraining teilnehmen, anschließend mit den Münchnern auf Asien-Tour gehen und beim Bundesliga-Start am 18. August wieder das FCB-Trikot tragen.

Auch wenn sich der Kapitän jüngst gegenüber der Mediengruppe "Merkur/tz" zuversichtlich zeigte: "Mir geht’s super. Mein Bein ist besser geworden, es ist ja mehr Zeit vergangen" Doch anderen Medienberichten zufolge könnte die langwierige Reha Neuers Pläne nun durchkreuzen. Und sein Ersatz Yann Sommer, der sich eigentlich in Gesprächen mit Inter Mailand befinden soll, könnte noch mal intensiver über einen Verbleib in München nachdenken.

Viele Fragezeichen beim FC Bayern

Der FC Bayern blickt auf eine spannende Woche. Wenn die Profis an die Säbener Straße zurückkehren, schweben viele große Fragezeichen über dem Münchner Trainingsgelände. Neben der Torwart-Frage ist schließlich auch der erhoffte Millionen-Transfer von Harry Kane noch längst nicht besiegelt ein zweites Angebot über 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen soll Tottenham abgelehnt haben. Am Donnerstag stehen für alle Spieler die obligatorischen Medizinchecks an. Am Freitag findet die Leistungsdiagnostik statt.

Lucas Hernández weilt dann schon in Frankreich. Der Wechsel des Münchner Rekordeinkaufs zu Paris Saint-Germain wurde am Sonntag offiziell verkündet. Hernández unterschreibt beim französischen Meister einen Fünfjahresvertrag bis 2028.

Genau wie Neuer hat Hernández verletzungsbedingt seit November kein Spiel mehr bestritten. Neuer soll sich nach Sky-Informationen in dieser Woche neuen Untersuchungen unterziehen. In welcher Verfassung der 37-Jährige aus seinem Urlaub in Costa Rica zurückkehrt, ist unklar. Es deutet sich an, dass sich sein Comeback ins Mannschaftstraining nach seinem Unterschenkelbruch im Dezember verzögert.

Was wird aus Yann Sommer?

Wenn das Münchner Star-Ensemble am Samstag zum fünftägigen Trainingslager an den Tegernsee aufbricht, wird Neuer laut Sky "mit hoher Wahrscheinlichkeit" noch individuell trainieren. Fraglich scheint ebenfalls, ob der FIFA-Welttorhüter des Jahres 2020 die Münchner auf die Asien-Reise nach Tokio und Singapur begleitet (24. Juli bis 3. August). "Realistischer ist derzeit, dass der Nationaltorwart währenddessen an der Säbener Straße arbeiten wird", schreibt Sky.

Verschiebt sich Neuers Comeback, könnte das auch Auswirkung auf die sportliche Zukunft von Sommer haben. Zuletzt hatte vieles auf einen Abschied des 34 Jahre alten Schweizers hingedeutet, da er sich nicht mit der Reservistenrolle bei den Münchnern zufriedengeben will. Der Keeper benötigt einen Stammplatz, um mit Blick auf die EM den Zweikampf mit Gregor Kobel im Tor der Eidgenossen für sich entscheiden zu können.

Vertraglich ist Sommer noch bis Mitte 2025 an die Münchner gebunden. Berichten zufolge besitzt er aber eine Ausstiegsklausel und kann den Rekordmeister für knapp neun Millionen Euro wieder verlassen - aber wohl nur sechs Monate nach Neuers Rückkehr ins FCB-Tor. Champions-League-Finalist Inter Mailand soll ein Angebot für den Schlussmann vorbereiten. Auch mit dem VfB Stuttgart wird Sommer immer wieder in Verbindung gebracht.

Nübel kommt wohl nicht wieder

Fällt Neuer noch länger aus, kann sich der FC Bayern aber wohl kaum leisten, Sommer ziehen zu lassen. Schließlich gilt ein Abgang von Alexander Nübel so gut wie sicher. Und nur mir Sven Ulreich und Johannes Schenk in die Saison zu starten, ist absolut ausgeschlossen. Sommer hatte angekündigt, sich nach seinem Urlaub - also in den kommenden Tagen - mit den Klub-Verantwortlichen zusammenzusetzen.

Verpflichten die Bayern Mamardashvili?

Seit Kurzem kursiert an der Säbener Straße ein weitere Name: Giorgi Mamardashvili. Erste Gespräche mit den Beratern des 22-Jährigen soll es bereits gegeben haben, konkrete Verhandlungen aber noch nicht. Der Torwart ist bis 2027 beim FC Valencia unter Vertrag und soll zwischen 25 und 30 Millionen Euro Ablöse kosten. Fraglich, ob der der Rekordmeister bereit ist, diese Saison soviel für einen Keeper zu investieren.

Quelle: BR24Sport 10.07.2023 - 11:54 Uhr