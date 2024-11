BR24 Sport FC-Bayern-Spieler Palhinha "fälscht" seine Bilanz gegen Benfica Stand: 06.11.2024 11:55 Uhr

Für Joao Palhinha ist das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Benfica Lissabon ein besonderes. Der Portugiese spielte einst für den großen Stadtrivalen Sporting. "Meine Bilanz ist positiv" - doch da irrt sich der FCB-Spieler gewaltig.

Von BR24Sport

Auf diesen Fußball-Abend in seiner neuen Heimat München fiebert Joao Palhinha schon längere Zeit hin. FC Bayern gegen Benfica Lissabon (21 Uhr, live in der Radioreportage), das ist für den Nationalspieler Portugals "ein ganz besonderes Spiel". Der 29-Jährige ist nicht nur in Lissabon geboren. Er hat dort für Sporting gespielt, den großen Stadtrivalen von Benfica.

"Es ist ein spezielles Spiel", sagte er. Auch deswegen, weil in seiner Familie "eher Benfica-Fans" seien. Viele Familienmitglieder wollen das Spiel gerne live in der Arena verfolgen. Doch jedem FCB-Spieler stehen grundsätzlich nur vier Tickets pro Spiel im Block für Familienmitglieder und Freunde zur Verfügung. Palhinha braucht deutlich mehr. Der 29-Jährige soll seine Mannschaftskollegen gebeten haben, aus ihrem Kontingent Karten abzugeben.

Palhinha: "Meine Bilanz gegen Benfica ist positiv"

Seine Erinnerungen an seine Spiele gegen den Stadtrivalen scheinen aber nicht mehr so wach zu sein. "Meine Bilanz ist positiv", sagte der Mittelfeldspieler. Und fügte hinzu: "Ich glaube, das letzte Mal gegen Benfica habe ich gewonnen."

Aber da irrt sich der Mittelfeldspieler. Sein letztes Spiel als Sporting-Profi gegen Benfica verlor er mit 0:2. Bei seinen drei von elf Begegnungen gegen Benfica mit seinen ehemaligen Vereinen Sporting, Moreirense FC, CF Os Belenenses und SC Braga verließ Palhinha nur drei Mal den Platz als Sieger.

Es wäre also für Palhinha an der Zeit, mal wieder gegen Benfica zu gewinnen. Statistisch stehen die Chancen gut. Der FC Bayern hat noch nie gegen Benfica (9 Siege, 3 Remis) verloren. Das letzte Duell in München endete 2021 mit 5:2.

Wird es eine "tolle Geschichte" für Palhinha?

Trainer Vincent Kompany hofft auf eine "tolle Geschichte" für Palhinha. Der im Sommer mit einem Jahr Verspätung für rund 50 Millionen Euro doch noch vom FC Fulham nach München gewechselte Defensivakteur fühlt sich beim neuen Verein inzwischen angekommen. Seit dem Schlüsselbeinbruch von Nationalspieler Aleksandar Pavlovic ist er bei Kompany im Mittelfeld gesetzt.

Der Coach glaubt nicht, dass der resolut verteidigende und dabei gern auch mal grätschende Palhinha gegen Benfica übermotiviert zur Sache gehen könnte. "Emotionen gehören dazu im Fußball. Aber es geht hier nicht um einen 19-jährigen Spieler, sondern einen erfahrenen", sagte Kompany.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 06.11.2024 - 21:00 Uhr