BR24 Sport FC-Bayern-Rekordeinkauf Lucas Hernández wechselt nach Paris

Abwehrspieler Lucas Hernández wechselt vom FC Bayern München zu Paris Saint Germain. Das gaben die Bayern am Sonntag bekannt. Der 27-Jährige unterschreibt in Paris einen Fünfjahresvertrag und könnte dort auf einen alten Bekannten treffen.

Der FC Bayern hat Abwehrspieler Lucas Hernández an Paris Saint-Germain verkauft. Der 27-Jährige Defensivspieler wird München nach vier Jahren verlassen. Hernández hatte in seiner Zeit beim FC Bayern immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Auch in der aktuellen Saison kam er lediglich auf elf Pflichtspieleinsätze.

Nach einem Muskelbündelriss hatte der Franzose sich bei der Weltmeisterschaft sein Kreuzband gerissen. Laut Medienberichten soll die Ablöse für Hernández, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, bei 45 Millionen Euro liegen - plus Bonuszahlungen. "Wir bedanken uns bei Lucas Hernandez für vier sehr erfolgreiche gemeinsame Jahre", sagte der Münchner Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen: "Er hat immer alles gegeben, seine Kämpfernatur und seine Leidenschaft haben uns stets imponiert. Der FC Bayern wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute."

Vor vier Jahren war er der Königstransfer zum Rekordmeister. Im Sommer 2019 überwies der FC Bayern für Lucas Hernández 80 Millionen Euro an Atlético Madrid. Der Transfer wurde bereits Monate vorher offiziell gemacht. Auch damals laborierte er an einem Innenbandriss im Knie.

Zwischen Champions-League-Sieg und Verletzungsproblemen

Die Verletzungsprobleme setzten sich in München fort. In den vier Jahren an der Säbener Straße verpasste er 66 Spiele wegen Verletzungen, er war an 519 seiner 1460 Tage beim FC Bayern verletzt (Stand 29.6.2023). Dennoch gehörte Hernández zu einem Leistungsträger in der Defensive. Der Weltmeister von 2018 kam bei den Münchnern als Links- und Innenverteidiger zum Einsatz und war auch durch seine Vielseitigkeit ein wichtiger Spieler.

Hernández gewann in seiner Zeit beim FC Bayern vier Meisterschaften, einmal den DFB-Pokal und die Champions League. Die Vertragsgespräche zwischen Verein und Spieler hatten sich eigentlich während der Rückrunde positiv entwickelt und sollen nach Medienberichten kurz vor dem Abschluss gestanden haben, bevor Paris Saint-Germain an den Franzosen herangetreten war.

Hernández-Abgang beim FC Bayern: Geht Pavard auch?

Der Abgang von Hernández hinterlässt beim FC Bayern eine große Lücke. Neben einem Mittelstürmer und einem defensiven Mittelfeldspieler müssen die Münchner nun auch auf der halblinken Abwehrseite nach einem Neuzugang suchen.

Auch Benjamin Pavard steht vor dem Abschied beim FC Bayern verlassen. In diesem Fall würden Trainer Thomas Tuchel nur noch Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano in der Innenverteidigung zur Verfügung stehen.

