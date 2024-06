BR24 Sport FC-Bayern-Pechvogel Gnabry: Frühstart in die Saisonvorbereitung Stand: 25.06.2024 16:35 Uhr

Seine Kollegen schwitzen bei der Fußball-EM oder weilen noch im Urlaub, Serge Gnabry hat seine Ferien jetzt vorzeitig beendet. Der 28-Jährige nahm am Dienstag beim FC Bayern drei Wochen vor dem eigentlichen Auftakt am 15. Juli das Training auf.

Für Serge Gnabry und seinen Teamkollegen Tarek Buchmann ist der Smmerurlaub vorbei, noch ehe er für die Nationalspieler begonnen hat. Der 28-Jährige, der wegen eines Muskelbündelrisses die EM-Teilnahme verpasst hatte, hat schon am Dienstag (25.07.) das Training an der Säbener Straße aufgenommen.

"Optimale Verfassung" zum Saisonstart ist Gnabrys Ziel

Ziel des in der vergangenen Saison länger ausgefallenen Duos sei es, "früh in eine optimale Verfassung" für den offiziellen Start unter dem neuen Trainer Vincent Kompany zu kommen, hieß es. Das erste Mannschaftstraining unter Kompany ist nach zweitägiger Leistungsdiagnostik für den 17. Juli angesetzt. Vom 22. bis 25. Juli geht es ins Trainingslager an den Tegernsee. Dort steht am 24. Juli auch das erste Testspiel gegen den FC Rottach-Egern an.

Nach einem weiteren Freundschaftsspiel am 28. Juli beim Regionalligisten 1. FC Düren gehen die Münchner vom 31. Juli bis zum 5. August auf Asientour. Im südkoreanischen Seoul testen sie am 3. August gegen Tottenham Hotspur.

Erstes Pflichtspiel am 16. August im DFB-Pokal

Auch bei der Generalprobe für den Saisonstart wird sich der Rekordmeister am 10. August in London mit den Spurs messen. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Bayern am 16. August im DFB-Pokal beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm.

