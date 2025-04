BR24 Sport FC Bayern: Optimismus nach "Spiel der verpassten Chancen" Stand: 13.04.2025 05:49 Uhr

Thomas Müller sieht den FC Bayern nach dem 2:2 gegen Dortmund in einer Form, "in der wir auch bei Inter Mailand gewinnen können". Doch wenn die Italiener genau hingesehen haben, offenbarte der Rekordmeister im Bundesliga-Schlager auch alte Schwächen.

Von Wolfram Porr

Vieles war gut aus FC-Bayern-Sicht im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund: Die Mannschaft von Vincent Kompany spielte sich beim 2:2 (0:0) viele Torchancen heraus, die "Joker" Serge Gnabry und Raphael Guerreiro stachen, und auch vom überraschenden Rückstand ließen sich die Münchner nicht beeindrucken, sondern zeigten Moral und Kämpferqualitäten.

Doch es war auch nicht alles toll: Die bekannte Konteranfälligkeit bestrafte der BVB beim 1:0-Führungstreffer durch Maximilian Beier, Innenverteidiger Minjae-Kim leistete sich nicht zum ersten Mal einen dicken Fehler, der zu einem Gegentor führte und auch Chancenverwertung war wieder einmal mangelhaft.

Thomas Müller: In dieser Form ist Sieg in Mailand möglich

"Am Ende war die Effektivität nicht die, die wir uns vorstellen. Es war ein Spiel der verpassten Möglichkeiten", sagte Thomas Müller nach der Partie bei Sky. Der 35-Jährige, der seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt hatte und als Impulsgeber und Wegbereiter des 1:1-Ausgleichstreffers überzeugte, sieht seine Mannschaft aber auf Augenhöhe mit dem kommenden Champions-League-Gegner (Inter Mailand - FC Bayern am Mittwoch, 21 Uhr/live in der Radioreportage im BR24Sport Livecenter): "Ich sehe uns in einer Form, in der wir bei Inter gewinnen können."

"Joker" Gnabry empfiehlt sich für mehr

Müller sah die Knackpunkte der Partie "in den beiden Boxen, offensiv und defensiv". Damit dürfte er neben der mangelnden Chancenverwertung auch den Blackout von Kim beim 0:1 gemeint haben. Der Südkoreaner hatte sich vom heranfliegenden Ball und seinem Gegenspieler Beier wegbewegt, anstatt zum Kopfballduell zu gehen. Nicht das erste Mal, dass er in einem wichtigen Spiel patzte.

In der Innenverteidigung hat Trainer Vincent Kompany nach den vielen verletzungsbedingten Ausfällen außer vielleicht Eric Dier wenig auf Champions-League-Niveau erprobte Alternativen. Dafür waren seine Offensiveinwechslungen gegen Dortmund Volltreffer: Serge Gnabry war an beiden Toren beteiligt - erst als Vorbereiter, dann als Schütze. Raphael Guerreiro traf ebenfalls und empfahl sich für mehr Einsätze.

Vincent Kompany: "Mentalität ist da, Glaube ist da"

"Unsere Jungs sind zuverlässig", sagte ein zufriedener Vincent Kompany nach dem Spiel. Wie Müller blickt auch er optimistisch auf das Champions-League-Rückspiel in Mailand, wo man nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel mit zwei Toren Unterschied gewinnen muss, um das Halbfinale zu erreichen.

Trotz der vielen Verletzungen und Rückschläge sei wichtig, "dass Energie und Zusammenhalt da ist", so der Belgier und rechnete vor: "Wir haben in den letzten vier Tagen 50-mal aufs Tor geschossen gegen zwei Mannschaften, die im Viertelfinale der Champions League stehen." Natürlich sei momentan nicht alles perfekt. Aber: "Die Mentalität ist da, der Glaube ist da. Wir machen immer weiter und bleiben immer gefährlich, auch daraus kannst du Kraft holen."

Klar ist aber auch, dass der Einzug ins Halbfinale der Königsklasse nur gelingen kann, wenn die Chancen besser verwertet werden. Und da haben Thomas Müller und Serge Gnabry gegen Dortmund starke Argumente für einen Startelfeinsatz im San Siro geliefert.

Quelle: Blickpunkt Sport 13.04.2025 - 21:45 Uhr