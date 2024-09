BR24 Sport FC Bayern gegen Leverkusen: Kompany hofft auf Torwart Neuer Stand: 27.09.2024 13:13 Uhr

Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Torwart Neuer. FCB-Trainer Kompany will erst am Spieltag entscheiden. Gäste-Coach Xabi Alonso geht mit Demut ins Duell.

Von Bernd R. Eberwein

Fußball-Deutschland fiebert dem Topspiel am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga entgegen: Rekordmeister FC Bayern München empfängt den amtierenden Titelträger Bayer 04 Leverkusen (28. September, 18.30 Uhr in der Radioreportage und im Liveticker). Kampfansagen gab's vor der Partie von beiden Trainern nicht. München-Coach Vincent Kompany sorgt sich aber um den Einsatz von Torwart Manuel Neuer.

"Manuel trainiert im Moment", sagte Kompany zwar über den aktuellen Fitnesszustand seines Stammtorhüters, "aber wir werden morgen erstmal die letzte Entscheidung treffen." Neuer hatte sich beim 9:2-Sieg in der Champions League gegen Dinamo Zagreb nach eigenen Angaben eine leichte Oberschenkelverletzung zugezogen. Am vergangenen Spieltag beim 5:0-Sieg bei Werder Bremen verzichte Neuer kurz vor dem Anpfiff auf einen Einsatz und wurde durch Sven Ullreich ersetzt.

"Wichtig ist, dass sich nichts ändert zum Kader von Werder Bremen", unterstrich Kompany ansonsten mit Blick auf den übrigen Kader. Er habe Vertrauen in alle Akteure, wenn ein Spieler nicht topfit sei, werde er durch einen anderen ersetzt.

Kompany: "Etwas für die Fans machen"

Überhaupt wirkte Kompany auf der Pressekonferenz am Freitag angesichts der Bedeutung der Partie sehr entspannt. "Meine Motivation ist: Leverkusen war Meister, sie kommen in die Allianz Arena, wir sind Tabellenführer und haben die Möglichkeit, etwas zu machen für unsere Fans", sagte er. Keine markigen Kampfansagen Richtung Werkself, kein Pochen auf die Favoritenrolle, in die sich die Bayern nach dem makellosen Bundesligastart mit vier Siegen in vier Spielen gebracht haben.

Angesprochen auf sein Gegenüber Xabi Alonso - auch der Spanier war als Trainer in München gehandelt worden - blieb Kompany entspannt: "In diesem Geschäft ist es normal, dass es immer Kandidaten gibt", sagte er, "und es sieht immer so aus, dass es große Egos gibt. Das ist mir alles vollkommen egal." Er "arbeite einfach - sehr, sehr hart. Das reicht mir, alles andere ist für mich total unwichtig."

Leverkusen "die beste Mannschaft der letzten zwölf Monate"

Die Partie gehe zwar gegen "die beste Mannschaft der letzten zwölf Monate", doch von einem richtungsweisenden Match wollte der Belgier nicht reden. Es sei "ein wichtiges Spiel", nicht mehr und nicht weniger. Ohnehin will er sich wie bei den bisherigen Auftritten nicht am Gegner orientieren, sondern die eigenen Stärken nach vorne kehren.

"Die Einstellung muss immer so sein, dass wir immer dominant sind, in jeder Phase des Spiels. Wir haben die Gelegenheit, uns zu beweisen - gegen ein Team, das Herausragendes geleistet hat", so Kompany.

"Das härteste Spiel der Saison"

Leverkusens Trainer Xabi Alonso ist derzeit mit seinem Team allerdings noch auf der Suche nach den herausragenden Leistungen der Vorsaison. Bayer verlor bereits einmal und kassierte satte neun Gegentore in den ersten vier Spielen. Der Meister ist noch nicht wieder in Bestform, entsprechend demütig reisen Alonso & Co. nach München.

"Das wird das vielleicht härteste Spiel für uns in der ganzen Saison", sagte Alonso: "Um etwas mitzunehmen, brauchen wir eine perfekte Leistung." Und weiter: "Ich weiß nicht, ob es für Bayern auch das härteste Spiel ist, aber für alle anderen Mannschaften ist das Spiel in München das Härteste. Wir brauchen große Konzentration." Alonso schiebt die Favoritenrolle also klar den Hausherren zu.

Alonso will nicht aufs Oktoberfest

Von den vergangenen drei Spielen konnte Leverkusen allerdings zwei gegen den FC Bayern gewinnen, in München gab's in der vergangenen Saison ein 2:2. Die jüngere Vergangenheit spricht also eigentlich für Leverkusen.

Sollte es dann doch mit einem Sieg in München klappen, bliebe den Rheinländern allerdings nicht einmal Zeit zum Feiern. Schon am Dienstag geht's in der Champions League gegen den AC Mailand weiter. Einen Oktoberfest-Besuch haben die Gäste deswegen nicht eingeplant. "Wir haben keine Zeit dafür. Wir trainieren Sonntagmorgen in Leverkusen, um uns auf Milan vorzubereiten", sagte Alonso: "Wir haben eine große Woche vor uns, für uns ist das alles sehr wichtig."

