FC Bayern Die zwei Gesichter des Leroy Sané

Bayerns Problemkind Leroy Sané zeigte beim 5:0-Sieg gegen Hoffenheim eindrucksvoll, was der FCB mit ihm verlieren würde. Mit einem Tor-Doppelpack lieferte der zuletzt viel gescholtene Offensivspieler Argumente für eine Weiterbeschäftigung.

Von BR24Sport

Nach seinem starken Auftritt und seinem dritten Bundesliga-Doppelpack war Leroy Sané bester Laune: Er witzelte und scherzte mit Thomas Müller und Jamal Musiala und sagte über seine Mitspieler: "Ich fühle mich hier wohl. Besonders mit diesen zwei komischen Vögeln.

Doch nach der 5:0-Torgala des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim stand auch sofort wieder die Zukunftsfrage im Raum: Wie geht es weiter mit dem 29-Jährigen beim FC Bayern? "Ich habe ja schon einiges dazu gesagt, dazu stehe ich auch", so der Flügelspieler am Mittwochabend bei Sky. "Im Endeffekt haben wir beide gesagt, wir schauen jetzt, wie die nächsten Spiele sind. Und dann werden wir sehen."

Eberl: "Genau, wie wir ihn brauchen"

Mit seinem Auftritt jedenfalls präsentierte Sané einige gute Argumente für eine Weiterbeschäftigung. Der 29-Jährige eröffnete beide Spielhälften mit einem Treffer - sein erster Doppelpack in der Bundesliga seit August 2023. "Leroy hat seine Qualitäten, das wissen wir. Wie er sich präsentiert, das ist genau das, wie wir ihn brauchen", sagte Sportvorstand Max Eberl.

Man habe nie gesagt, dass der 29-jährige Sané keine Zukunft in München über den Sommer hinaus habe. "Leroy hat eine unfassbar große Qualität. Und wenn er sie so abruft wie heute, dann ist er natürlich ein Spieler, der für Bayern München infrage kommt", bemerkte Eberl.

Der Vertrag des Fußballnationalspielers läuft am Saisonende aus. Die Verhandlungen laufen laut Bild-Informationen nicht allzu gut. Streitpunkt sollen die Gehaltsvorstellungen sein: Der FC Bayern will 15 Millionen Euro zahlen, Sané und seine Berater würden aber 20 Millionen Euro fordern. Zuletzt sah es deshalb eher danach aus, als würde der Rekordmeister die Zukunft ohne Sané planen.

Leroy Sané war im Spiel gegen Gladbach weit entfernt von seinem Leistungsvermögen.

Scharfe Kritik von Matthäus

Desolate Leistungen wie die in Gladbach in der Vorwoche verschärften die Lage: ungenaue Pässe, verlorene Eins-gegen-Eins-Situationen - einmal schoss er über leere Tor. Nach seiner Auswechslung verschwand Sané direkt in der Kabine.

Lothar Matthäus übte nach dem schwachen Auftritt Sanés beim 1:0-Sieg des FC Bayern schwere Kritik: "Leroy Sané gibt mir aktuell nicht das Gefühl, dass er diese Leichtigkeit hat, die er für sein Spiel braucht. Ich beobachte bei ihm wieder eine ganz andere Körpersprache. Diese Unzufriedenheit, dieses Meckern, diese Handbewegungen sind nicht das, was ich von ihm erwarte."

Sané gebe ihm nicht die "Argumente zu sagen, dass er den Unterschied ausmacht", so Mattäus weiter, ehe er Sané als "Mitläufer" bezeichnete.

Umso wichtiger war es, dass sich der gebürtige Essener gegen Hoffenheim von seiner Sa(h)neseite zeigte. "Wie schon gesagt, Max Eberl hat auch schon was dazu gesagt. Ich fühle mich wohl. Wir schauen, was passiert." Scherzhaft fügte Sané hinzu: "Ich bin auch ablösefrei."

Kompany und Müller loben Sané

Trainer Vincent Kompany jedenfalls wollte sich am Mittwochabend nicht über Verträge äußern - darüber spreche er nicht, das sei nicht sein Thema. Er war in seiner Zeit als Profi Teamkollege von Sané bei Manchester City. "Ich habe mit Leroy zusammengespielt. Und für mich ist wichtig, dass ich den gleichen Leroy sehe wie den, den ich kannte in meiner Zeit als Mitspieler. Und das habe ich", so der Belgier.

Auch der Bayern-Trainer war jedenfalls angetan von dem Sané, der sich am Mittwochabend im Münchner Stadion präsentierte: "Er gibt Vollgas, aber das machen alle." Thomas Müller lobte seinen Mitspieler mit den Worten: "Er hat wenig gedacht und viel gemacht. Das hat gut ausgesehen."

