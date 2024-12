Basketball-Euroleague FC Bayern kassiert böse Watschn in Monaco Stand: 17.12.2024 21:05 Uhr

Vorne gut, hinten desolat: Der FC Bayern München gerät bei der AS Monaco böse unter die Räder. Das Spitzenspiel in der Basketball-EuroLeague wird zur Lehrstunde in Sachen Defensivarbeit.

Von Hannes Nebelung

Nach zuletzt zwei Siegen in der EuroLeague hat Basketball-Meister FC Bayern wieder eine Niederlage kassiert. Im Spitzenspiel bei der AS Monaco setzte es eine knappe 74:93 (40:46)-Niederlage. Das Team von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert verlor an der Côte d’Azur unter den Augen von Prinz Albert II. aufgrund einer haarsträubender Defensive verdient in der Höhe. Auch die starken 17 Punkte von Bayerns Carsen Edwards half da nicht mehr.

Trauer um verstorbenen Basketball-Profi Timma

Vor dem Spiel gab es eine Schweigeminute für den überraschend verstorbenen Basketball-Profi Janis Timma. Der 32-jährige Lette war am Dienstag tot in Moskau aufgefunden worden, die Todesursache ist bislang unbekannt. Das Spiel startete zunächst in Richtung Monaco, doch dann kam der FCB in Person des sehr agilen Carsen Edwards besser in Schwung und ging dank eines 9:2-Laufs mit einer leichten Führung in die Viertelpause.

Monaco offenbart Bayerns Schwachstellen

Diese hielt jedoch in der Folge nicht lange, auch weil die Monegassen ihr gefürchtetes Angriffsspiel über den gigantischen Georgios Papagiannis aufzogen. Der 2,20 Meter große Grieche legte binnen drei Minuten sechs Punkte auf, dazu ließen die schnellen Elie Okobo und Mike James die Bayern-Defensive ein ums andere Mal alt aussehen. Zur Pause deshalb folgerichtige ein knapper Sechs-Punkte-Rückstand.

Kein Zugriff für den FC Bayern

Nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste dann wieder aggressiver in der Defensive und kamen durch Edwards und Center Danko Brankovic auch im Angriff wieder besser in Schwung. Doch gerade in dieser Phase machten einfache Fehler im Aufbauspiel eine Aufholjagd zunichte. Monaco nutzte dies eiskalt aus und verteilte seine Treffer sehr gleichmäßig auf, vier Spieler trafen zweistellig.

Die Bayern konnten im dritten Viertel nichts mehr entgegensetzen, standen am Ende bei 17 Turnovers und hatten Glück, dass Monaco im letzten Viertel sichtlich an Tempo und Präzision herausnahm. Schon am Freitag geht es für die Münchener bei Emporio Armani Mailand weiter.

Quelle: BR24 18.12.2024 - 18:45 Uhr