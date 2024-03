BR24 Sport Favoritensieg im Pokal: Würzburg beendet Pipinsrieder Träume Stand: 23.03.2024 16:01 Uhr

Aus der Traum für den FC Pipinsried: Der Bayernligist scheitert im Halbfinale des Landespokals an den Würzburger Kickers. Zuvor hatte der Favoritenkiller unter anderen auch den TSV 1860 München ausgeschaltet.

Von BR24Sport

Die Regionalligisten FC Memmingen, Wacker Burghausen sowie Drittligist TSV 1860 München hatte der FC Pipinsried im Bayerischen Landespokal bereits ausgeschaltet. Gegen den Tabellenführer der Regionalliga Bayern, die Würzburger Kickers, ging der Triumphzug der Oberbayern aus der Bayernliga Süd nun zu Ende. Mit 0:1 (0:0) verloren die Gelb-Blauen gegen den großen Favoriten. Der FCP bot aber wie gewohnt einen großen Kampf und durfte bis zur 90. Minute aufs Weiterkommen hoffen.

Bessere Chancen auf Würzburger Seite - Pipinsried mit Lattentreffer

Der Bayernligist stand tief und machte hinten dicht. Die Gäste aus Würzburg, immerhin souveräner Tabellenführer in der Regionalliga Bayern, hatten damit so ihre Probleme. Zwar hatten die Unterfranken mehr Spielanteile. Große Chancen sprangen zunächst aber nicht heraus. Die beste in der ersten Hälfte hatte Dardan Karimani in der 17. Minute: Seinen satten Schuss von der Strafraumgrenze lenkte FC-Keeper Maximilian Retzer gerade noch so über die Latte.

Aber auch der Underdog hatte eine dicke Chance, in Führung zu gehen: Bei einem Kopfballduell im Strafraum war ein Würzburger Verteidiger zuletzt am Ball. Der landete auf der Latte. Torhüter Vincent Friedsam hätte da keine Abwehrchance gehabt.

Kurzweg entscheidet die Partie per Kopf

Nach dem Wechsel erhöhten die Kickers den Druck. Benjica Caciel vergab eine Riesenchance, wurde bei seinem Abschluss aber auch gefoult - der Elfmeterpfiff blieb jedoch aus. Schließlich war es Routinier Peter Kurzweg, der in der 70. Minute nach einer Ecke per Kopf das 1:0 erzielte. Luke Hemmerich und Sadio Sané hatten weitere Chancen, um mit dem 2:0 den Deckel draufzumachen. Doch es blieb spannend bis zum Schlusspfiff.

Im Landespokalfinale treffen die Kickers entweder auf Regionalligist FV Illertissen oder Drittligist FC Ingolstadt. Der Sieger qualifiziert sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 23.03.2024 - 14:00 Uhr